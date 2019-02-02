Двухмиллионный Катар придумал, как без всякого читерства создать лучшую сборную в Азии 2.02.2019, 10:20

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Фото: pressball.by

Мало кто в мире работает с молодежью так, как катарцы.

Сборная Катара — главная команда Азии на ближайшие четыре года! О ее турнирном пути можно рассказать много занятных околоспортивных историй. В группе, например, катарцы разобрались с Саудовской Аравией. Между странами уже долгое время напряженные отношения, а с 2017 года саудиты к тому же разорвали дипломатические отношения с Катаром, вменив ему поддержку террористических организаций. Вместе с Бахрейном, Египтом и ОАЭ они объявили маленькому, но богатому государству блокаду, пишет «Прессбол».

С Объединенными Эмиратами, принимавшими этот Кубок Азии, у Катара самый острый конфликт. Чтобы было понятно: прошлым летом в ОАЭ заявили, что собираются по границе с Катаром прорыть канал и заполнить его радиоактивными отходами. Несколько дней назад сборная Катара в полуфинале Кубка Азии не оставила от команды ОАЭ мокрого места — 4:0. На их территории. В присутствии 38646 зрителей. Столько не пришло даже на финал! Победители радовались, а с трибун в них летели ботинки и бутылки с водой.

За всем этим важно все-таки не упустить главное: в спортивном плане сборная Катара сотворила что-то невероятное! При этом, как ни странно, их успех закономерен и познавателен.

Если коротко, вот что совершила сборная Катара:

— За всю историю сборная Катара не добивалась успеха, сравнимого с победой на Кубке Азии-2019. До этого катарцы девять раз участвовали в Кубке Азии и лишь дважды выходили из группы! Оба раза остановились в четвертьфинале.

— На своем пути катарцы разобрались с признанными азиатскими топами — Саудовской Аравией, Южной Кореей и Японией.

— Катарцы выиграли на турнире все семь матчей с общей разницей 19-1. Причем единственный гол пропустили лишь в финале от японцев, когда уже вели 2:0.

—Катарский форвард Алмоэз Али установил рекорд по количеству голов за турнир — 9. Девятый, рекордный, он забил в финале ударом через себя. Предыдущий рекорд — 8 голов — держался с 1996 года.

— Еще один нападающий Акрам Акиф установил рекорд по количеству голевых передач — 10.

— При этом почти все игроки сборной Катара выступают в национальном чемпионате. Почти — только из-за Халида Мохаммеда, который с прошлого года играет в третьем испанском дивизионе (за клуб, у которого катарские владельцы). Впрочем, на Кубке Азии он не провел ни минуты.

— При этом сборная Катара — совсем молодая команда. 11 человек из ростера не старше 22 лет!

— В сборной Катара практически нет натурализованных игроков.

Фото: pressball.by

Только оцените последний пункт: катарцы не купили успех, а пришли к нему. Это при их деньгах и привычках! Например, к домашнему чемпионату мира по гандболу в 2015-м они подготовились гораздо проще: натурализовали квалифицированных игроков со всего мира (из Европы, Африки, Азии, и даже Карибского бассейна), приставили к ним топового тренера испанца Валеро Риверу — и сходу запрыгнули в финал, где серьезно напрягли французов.

С футболом — принципиально другая история. Катар сделал ставку на системную подготовку молодежи, вложил сотни миллионов долларов в спортивную академию "Aspire" и сел ждать прорыва. Местные богачи проявили удивительное терпение: ждать пришлось двадцать лет.

Совсем без натурализованных игроков не обошлось, но их всего двое — португалец Педро Мигель и алжирец Буалем Хухи. Причем 28-летний Хухи почти всю карьеру провел в Катаре. Девять лет! Это больше, чем Брессан отыграл в Беларуси.

И Педро Мигель, и Хухи с первых минут вышли на финальный матч против японцев. Остальные девять игроков из "старта" — воспитанники катарского футбола. В основном — академии "Aspire".

А жемчужиной комплекса "Aspire" Аиша назвала крытую поляну, сильно напоминающую минский футбольный манеж. Газон — как и в Веснянке, искусственный. Но каталонка с гордостью заявила, что если бы она нам об этом не сказала, сами мы ни за что бы не догадались — последнее поколение, современнейшие технологии.

Академия начала работать в 2004 году. Комплекс включает четырнадцать футбольный полей и около сорока площадок для всего остального, что только может взбрести в голову. Особая гордость — крытая поляна (в Дохе, знаете ли, на открытом воздухе бывает жарковато), напоминающая минский футбольный манеж. Газон там тоже искусственный, но если об этом не знать, то от настоящего можно не отличить — покрытие самое современное из существующих.

Фото: pressball.by

Целенаправленно в академии развивают пять видов спорта: футбол, легкую атлетику, настольный теннис, сквош и гимнастику. По всем пяти направлениям занимаются около 400 ребят. Удивительно мало, но на это есть веские причины. Во-первых, человеческие ресурсы двухмиллионного Катара в принципе жестко ограничены. Во-вторых, спорт в стране вряд ли входит даже в топ-10 приоритетных интересов, а у ребенка нет желания чего-то добиваться и что-то доказывать через спорт. У него с детства есть "Land Rover" и все прилагающееся. В-третьих, в академии учат детей исключительно с катарским паспортом.

В связи с этим в "Aspire" нередко приглашают ребят из других стран с перспективой натурализации. Лучший бомбардир Кубка Азии-2019 Алмоэз Али родился в Судане. Однако в шесть лет перебрался с семьей в Катар, попал в академию, где из него и сделали футболиста. Похожие истории и у нескольких других ребят, приехавших из Марокко, Египта... Тем не менее многих игроков этой сборной Катара объединяет то, что все они играли друг с другом с детства и прошли становление в академии "Aspire".

Еще больше поражает, что с детьми там работают более сотни тренеров. В среднем один тренер на четырех воспитанников! Правда, в их число входят не только те, кто тренируют, но также психологи, медперсонал, физиотерапевты… Огромный штат специалистов в самых разных областях. Причем среди них катарцев почти нет — в "Aspire" приглашают лучших со всего мира. В настольный теннис ребенка будет учить играть китаец, в футбол — голландец или немец. Некоторые из футбольных наставников начали работу за несколько лет до строительства академии. Так что фундамент для катарского успеха 2019 года был заложен еще в начале нулевых.

Фото: pressball.by

С национальной командой также работает иностранец — испанец Феликс Санчес. До переезда в 2006-м он десять лет провел в молодежной академии "Барселоны", которая выпустила Месси, Иньесту, Хави... Сегодня Хави играет в Катаре за "Аль-Садд", а Феликс Санчес тренирует главную сборную страны. Причем рост у рулевого шел постепенно. Он начинал работать с детьми в "Aspire", потом, в 2014-м, сделал чемпионом Азии сборную Катара (U-19), а сейчас повторил успех на взрослом уровне, оказавшись в турнире эффективнее более знаменитых Марчелло Липпи (Китай) и Карлуша Кейроша (Иран). Ну, вы поняли: почти всех нынешних сборников испанский тренер знал и вел с детства. А семейная атмосфера и чувство локтя — то, о чем говорят все игроки, когда их спрашивают о секрете успеха катарской сборной.

Это как раз та ситуация, когда совершенно неважно, ты родился в Катаре, Марокко, Египте или Судане. Этих ребят связывает вовсе не размер подъемных.

По крайней мере, в "Aspire" очень стараются, чтобы было именно так, используя самые разные методы мотивации. Проходя по коридорам академии и разглядывая стены, можно наткнуться на форму Роналдиньо или бутсу Месси. Или на доску с автографами почетных гостей — Марадона и Пеле включены. Дети здесь чувствуют себя близко к тем, на кого хотят быть похожими. Не говоря о том, что в Доху регулярно заезжают на сборы лучшие клубы мира. На местных полях тренируются "Бавария", "Барселона", "Реал"… И воспитанники имеют возможность расти в непосредственной близости от своих кумиров.

Катару можно вменить многое, но с футбольной академией там точно не прогадали. Теперь даже охота сопереживать хозяевам на ЧМ-2022.