Президент Колумбии: Мадуро остались считанные часы 13 2.02.2019, 10:27

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Иван Дуке

Фото: TRT

Президент Колумбии Иван Дуке призвал усилить дипломатическое давление на диктатора Венесуэлы.

Об этом пишет Reuters.

Колумбия, которая входит в группу Лимы, уже признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

"Сегодня следует аплодировать тому, что видит мир, что диктатуре Венесуэлы осталось очень мало часов, потому что существует новый институциональный режим, который создается благодаря работе, которую проделали Колумбия и другие страны", - сказал Дуке.

"Я надеюсь, что в ближайшие дни дипломатическая осада продолжится", - заявил Дуке, настаивая на проведении свободных выборов в Венесуэле в рамках переходного процесса.

В мае прошлого года, несмотря на низкую явку и обвинения в подкупе избирателей, Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на второй строк. Оппозиция, Соединенные Штаты и группа Лимы не признали результаты выборов.

Колумбия стала основным пунктом назначения для более чем 3 миллионов венесуэльцев, которые покинули свою страну, спасаясь от политического, экономического и социального кризиса. В настоящее время в Колумбии проживает более 1 миллиона венесуэльцев.

Хотя Гуайдо пользуется поддержкой Соединенных Штатов и правительств Европейского союза, Мадуро продолжает удерживать власть при поддержке военного руководства Венесуэлы, России и Китая.

Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны перед тысячами демонстрантов.

После этого Мадуро заявил, что страна разрывает дипломатические отношения с США. Гуайдо же заявил, что страна сохраняет дипломатические отношения со всеми государствами.

Евросоюз, Канада, Украина и ряд других стран выразили поддержку парламенту Венесуэлы во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.