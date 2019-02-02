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Бобруйск: возрождение еврейской жизни

  • 2.02.2019, 10:36
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Фото: Анна Войт

Раввин Шауль Хабабо возрождает былую славу Бобруйска.

На протяжении последних восьми лет раввин Шауль Хабабо занимается возрождением еврейской общины в главном историческом и культурном центре евреев Беларуси – в Бобруйске. Хабабо – израильтянин, впервые он оказался здесь 16 лет назад, и говорит, что в этот город его привел Бог, пишет израильский сайт «Детали».

На фото: раввин Шауль Хабабо
Фото: Анна Войт

Бобруйск издавна считался «еврейской столицей» Беларуси: до Второй мировой войны 80 процентов местного населения составляли евреи, а сейчас их – чуть более 2 процентов от 219 тысяч жителей. Евреи в городе начали селиться с XVI века: местные жители пригласили их наладить торговлю. До революции в городе было 47 синагог, осталось и много других зданий, некогда принадлежавших евреям. Но в Беларуси нет закона о реституции, и восстановление исторической справедливости зависит чаще от городских властей: если в верхах не горят желанием возвращать чужую собственность, то на местном уровне порой удается договориться по-людски.

Раввин Хабабо, впрочем, возрождает былую славу Бобруйска не столько через реставрацию зданий, сколько через объединение людей. «Первая цель, которую я перед собой поставил – объединить общины реформистов, литваков, светских евреев и другие. Раньше эти люди не общались между собой, а сегодня мы почти каждый день встречаемся, и работаем вместе. На праздники собирается по 250-300 человек», – рассказал «Деталям» раввин Шауль Хабабо.

– Почему вы решили перехать в Беларусь?

– Все решается наверху, а человек может только мечтать. Я уехал отсюда в марте 2007 года, до этого с 2003 года был помощником предыдущего раввина в Бобруйске. Тогда не было никакой коммуникации между общинами. Люди могли разве что на улице друг с другом поздороваться, и разойтись. Все. «Если ты ходишь сюда, туда не ходи», и наоборот…

Я работал в университете им. Бен-Гуриона, потом уехал в Киев, а еще через два года получил письмо от главного раввина России: он хотел со мной встретиться в Иерусалиме. Встретились, причем это мои студенты скинулись мне на билет! Рав Лазар сказал, что мне необходимо вернуться в Бобруйск и обновить общину. Потому я и приехал в марте 2010 года в эту синагогу.

В городе мы купили участок земли, долго его ждали на аукционе. Получили тот участок земли, который принадлежал когда-то бабушке моей жены, 80 лет назад… Там построили дом и микву.

Первым делом я занялся восстановлением синагоги, здания бывшей йешивы. Оно долгое время пустовало, стояло полуразрушенным, без электричества и воды. Пока что мы полностью отремонтировали первый этаж. Открыли детский сад, который посещают 15 детей. Здесь же проводятся уроки идиша, и сейчас мы переводим два тома истории Бобруйска с идиша на русский язык, чтобы потом опубликовать. В этих книгах очень много шуток и историй о прежней жизни.

В городе сейчас шесть еврейских организаций. Действуют три школы – для старших, для младших и совмещенная возрастная. Есть два молодежных клуба, еще два – для подростков, клуб для пожилых людей, клуб для женщин. Есть социальная помощь, бесплатные обеды, а стариков забирают на автобусе в дневной центр – каждый день собирается другая группа, по 15-20 человек.

Деньги на все это собирают члены общины и выделяют наши спонсоры. Люди могут приносить в общину, например, по 5 долларов в месяц. Что такое 5 долларов? Горячий обед стоит дороже, чем такой месячный взнос! Но важнее их участие, сопричастность.

Восстановленная синагога
Фото: Анна Войт

А на днях мы открыли первую линию молочного комбината. Значит, у общины будут свежие молочные продукты, не надо их будет откуда-то привозить. Пока немного, по 200 литров, потом и больше, и в Минск сможем отправлять, и в Москву, если надо. Это большой бренд – бобруйский кошерный молочный комбинат!

Все можно сделать, когда есть желание. Если ты уж решился ехать в чужой город – занимайся своим делом, иди до конца, добивайся результатов! Если есть желание, то все удастся.

– Удается ли возвращать еврейские здания? Местные власти вам помогают или мешают?

– Не мешают, это уже хорошо. Можно сказать, повезло нам в том, что местные руководители понимают необходимость возрождения еврейских общин. Это же история города! Если еврейская община тут живет, значит – тут хорошо.

Надо ли брать еще здание в Бобруйске? Это вопрос. Мы отстроили первый этаж синагоги, но второй еще надо доделать. Председатель горисполкома так и сказал: закончите синагогу – будем говорить о следующем объекте. Хотите развиваться – почему бы и нет?

Мы тут производим кошерный зефир, отправляем его в Америку, по 5-6 партий в год. Производим свечи ручной работы. Будем делать все, что возможно, все, что будет мне по силам. Это всему населению города на благо. Пусть зарабатывают. Я сюда приехал не для того, чтобы от кого-то что-то брать – а наоборот, чтобы отдавать городу.

Бывшая синагога мясников — будущий музей культуры и истории евреев Бобруйска
Фото: Анна Войт

– Сложно было получить разрешение на восстановление синагоги?

– Не проблема. Есть проект, и мы должны следовать ему.

– Проявлений антисемитизма нет?

– Вначале были, но очень быстро, сильно и жестко на них отреагировали. С тех пор прошло больше семи лет и, слава Богу, это не повторяется. Мы дружим со всеми общинами: с мусульманской, православной, католической. Покупаем у мусульман овощи для своей столовой. Они зарабатывают, я получаю скидку, и всем хорошо.

– Какие у вас планы на будущее?

– Я сейчас одновременно строю три объекта, разрываюсь: актовый зал на втором этаже синагоги, музей культуры и истории евреев, а еще собираемся установить памятник на кладбище в Слуцке. Четыре месяца добивались разрешения от Министерства культуры! Надеемся, что в августе он уже будет открыт. Потом планируем построить «еврейский дворик» с мастерскими и рестораном. А также медицинский ЭКО-центр гостиничного типа в парке, который займет около 10 тысяч квадратных метров. Бюджет такого центра – 30 миллионов долларов.

– Когда-то Бобруйск считался неофициальной еврейской столицей Беларуси. Как вы думаете, этот статус удастся восстановить?

– Я все время молюсь только об одном: чтобы Бобруйск считался самой маленькой еврейской общиной среди других еврейских общин. Чтобы то, что у нас тут есть, было самым минимумом по сравнению с другими общинами. Есть движение в этом направлении, просто мало кто об этом рассказывает.

– Проблем нет?

– Пока только финансовые. На все сразу, конечно, не хватает ни денег, ни времени.


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