Эксперт: Если Беларусь будет тянуть одеяло на себя - Россия ограничит поставки нефти 2.02.2019, 11:05

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Российская экономика «весьма неоднородная вещь».

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси сообщило о повышении тарифов на транзит российской нефти на 7,6% с 1-го февраля 2019 года. Ведомство отмечает, что повышение тарифов произведено в строгом соответствии с действующими двусторонними соглашениями с РФ. Таким образом, тарифы изменяются исходя из среднегодового индекса потребительских цен, установленного параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (на 2019 г. - 4,6%), увеличенного на 3%.

Член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в эфире НСН заявил, что если бы повышение белорусских тарифов затрагивало российскую сторону, то об этом уже было бы известно.

«Пока никакого конфликта нет и углубляться в этот вопрос никакой необходимости тоже нет. Я думаю, что те тарифы, которые сейчас установились, в значительной мере равновесны тем тарифам, которые установлены «Транснефтью» на этот год. Вряд ли здесь есть какие-то серьезные отличия. Если бы права российской стороны были бы нарушены, то у меня бы уже с криками сидели бы несколько представителей наших нефтяных компаний. Поскольку они ко всему относятся равнодушно и взвешено, то никаких потрясений, никаких серьезных проблем для наших нефтяников от изменения белорусских тарифов не произошло», — рассказал Танкаев.

Эксперт объяснил, что, несмотря на то, что Беларусь формально не подпадает под российские механизмы внутреннего регулирования, на самом деле те тарифы, которые устанавливаются в Беларуси, в значительной мере опираются на российские тарифы.

«Существуют межправительственные соглашения. Если Беларусь начинает тянуть одеяло на себя, а это бывает достаточно часто, российская сторона начинает ограничивать поставки нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси, таким образом возвращая систему в равновесие», — объяснил Танкаев.

Кроме того эксперт добавил, что в России приняты достаточно жесткие механизмы регулирования тарифов на прокачку нефти и газа по трубопроводам. Считается, что это зона работы естественных монополий. Соответственно каждый год компаниям «Газпром» и «Транснефть» приходится доказывать объективность тарифов, которые они вводят.

«Российская экономика весьма неоднородная вещь. То, что хорошо для одних, плохо для других и наоборот. Так дело обстоит во всем мире. Нужно, чтобы соблюдалось некоторое равновесие и баланс интересов сторон, тогда все работает. Если чьи-то интересы становятся чересчур преобладающими, то система начинает выходить из строя», — заключил собеседник НСН.