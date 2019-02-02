В Португалии решили не лишать Криштиану Роналду госнаград 1 2.02.2019, 11:08

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Криштиану Роналду

Знаменитый футболист был осужден за уклонение от уплаты налогов.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду не будет лишен государственных наград Португалии, сообщает Mundo Deportivo. Ранее сообщалось, что португальский форвард может лишиться ордена Генриха Мореплавателя (орден Инфанта дона Энрики) и ордена "За заслуги" из-за решения испанского суда, который приговорил его к 23-месячному тюремному сроку и штрафу в размере 18,8 миллиона евро, пишет segodnya.ua.

По информации источника, совет почетных орденов Португалии решил, что приговор испанского суда не является весомым основанием для лишения Роналду наград.

Напомним, Роналду отбудет наказание условно, так как, по испанскому законодательству, нахождение в тюрьме предусмотрено только в случаях, когда срок превышает два года. Португалец обвинялся в том, что в период с 2011 по 2014 год, во время выступлений за мадридский "Реал", совершил четыре отдельных налоговых преступления, нанеся ущерб государству в размере 14,7 миллиона евро.