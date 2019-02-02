У Лукашенко случилось помутнение сознания? 34 Александр Бульбашов

2.02.2019, 11:13

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Как диктатор собирается противостоять информационным атакам в СМИ на Беларусь?

Вот как?.. Например, сообщили иностранные СМИ о том, что в Беларуси не соблюдаются права человека, нет независимой прессы, справедливого суда, честных выборов – как Александр Григорьевич и его новая организация, призванная следить за «внешними и внутренними информационными потоками», будут этому противостоять? Будут писать и говорить обратное? Станут по белорусскому телевидению с пеной у рта кричать, что Беларусь – это образец демократии, прав и свобод граждан?.. Дураков среди нас, конечно, еще очень много, но даже они в это не поверят.

Или же, например, во время какой-нибудь пресс-конференции отечественным или российским СМИ случится с Александром Григорьевичем – как уже бывало не раз – очередной приступ словесного поноса, его понесет, и он расскажет всему миру про то, как подтасовывал выборы, как отдавал распоряжение судам, как читал в детстве стихи Быкова, как Скорина в Питере творил и тому подобное – как этому противостоять?

Нет, конечно, можно по БТ сказать, что, мол, граждане, вы не обращайте на это внимание, у Александра Григорьевича случилось помутнение сознания, он временно впал в маразм, или же можно сослаться на низкий уровень интеллектуального развития Александра Григорьевича (это как раз-таки всё и объясняет), но это нереально…

Все попытки Лукашенко и нанятых им троллей противостоять внешним и внутренним информационным атакам обречены на провал, ибо существует только два действенных метода такого противостояния. Первый – превратить Беларусь в подобие Северной Кореи: закрыть все негосударственные СМИ, перерубить интернет кабели во внешний мир, построить на границе настоящий железный занавес и начать расстреливать каждого, кто попытается сбежать из такого социально ориентированного «рая» или хотя бы усомнится в выбранном политическом курсе страны и гениальности ее руководителя…

И второй способ – превратить Беларусь в подобие Кореи Южной или в подобие любой другой развитой демократической страны, где «внешние и внутренние информационные потоки» отслеживаются и контролируются не какими-то нанятыми прикорытными сволочами-дармоедами, а свободной прессой, честными выборами, справедливым судом и самими гражданами страны.

Лукашенко, и в этом нет никакого сомнения, ближе вариант Северной Кореи, ибо при втором варианте ему, как и бывшим президентам Южной Корее, светит очень длительное тюремное заключение.

Все остальные способы «противостоять внешним и внутренним информационным потокам» – просто не работают…

Александр Бульбашов, Фейсбук