Адвокат: В СИЗО Москвы пленного украинского моряка могли заразить гепатитом

Адвокат: В СИЗО Москвы пленного украинского моряка могли заразить гепатитом3
- 2.02.2019, 11:26
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Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное, говорит адвокат.
Самого младшего удерживаемого в России украинского военного моряка Андрея Эйдера в российской тюрьме могли заразить гепатитом.
Об этом адвокат военнопленных Николай Полозов, ссылаясь на данные защитницы Эйдера Александры Марковой, написал в facebook, пишет Украинская правда.
"Есть серьезные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное", - написал он.
"Официальное подтверждение этому будет только в начале следующей недели, когда я лично увижу эпикриз, который все-таки выдали Андрею при переводе из "Матросской тишины" в "Лефортово", - сообщила Маркова.
Она подчеркнула, что если Эйдер заболел гепатитом не в тюрьме, то к тюремным врачам есть вопросы, например, почему изначально о болезни нигде не указывалось, почему врачи не выявляли болезнь в течении 2 месяцев.