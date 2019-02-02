Адвокат: В СИЗО Москвы пленного украинского моряка могли заразить гепатитом 3 2.02.2019, 11:26

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Андрей Эйдер

Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное, говорит адвокат.

Самого младшего удерживаемого в России украинского военного моряка Андрея Эйдера в российской тюрьме могли заразить гепатитом.

Об этом адвокат военнопленных Николай Полозов, ссылаясь на данные защитницы Эйдера Александры Марковой, написал в facebook, пишет Украинская правда.

"Есть серьезные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное", - написал он.

"Официальное подтверждение этому будет только в начале следующей недели, когда я лично увижу эпикриз, который все-таки выдали Андрею при переводе из "Матросской тишины" в "Лефортово", - сообщила Маркова.

Она подчеркнула, что если Эйдер заболел гепатитом не в тюрьме, то к тюремным врачам есть вопросы, например, почему изначально о болезни нигде не указывалось, почему врачи не выявляли болезнь в течении 2 месяцев.