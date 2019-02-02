Завтра в Беларуси ожидается до +8 2.02.2019, 11:36

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В воскресенье будет по-весеннему тепло.

Дождь и плюсовая температура ожидается в Беларуси 3 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет преобладать облачная погода. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем местами осадки, в основном дождь. В отдельных районах сгустится туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный, ночью местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла, в середине дня будет 1-6 градусов выше нуля, по юго-западу воздух прогреется до 8 градусов.