США запретили своим энергетикам участвовать в спонсируемых РФ программах 2.02.2019, 11:41

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Источник: oilcareer.ru

Вашингтон опасается несанкционированной передачи технологий и интеллектуальной собственности.

Министерство энергетики США в пятницу, 1 февраля, запретило своим сотрудникам участвовать в программах набора кадров, финансируемых рядом иностранных государств. По словам замглавы ведомства Дэна Брулетта, постановление связано с тем, что эти государства "угрожают экономике Соединенных Штатов, способствуя несанкционированной передаче технологий и интеллектуальной собственности иностранным правительствам", передает dw.com.

Конкретные страны в служебной записке не названы, речь идет лишь о категории государств, определяемой понятием "sensitive". В их отношении действуют особые нормы, связанные с защитой национальных интересов США. В эту категорию традиционно входят Китай, Иран, Россия и КНДР.

Минэнерго США курирует сеть из 17 национальных лабораторий, которые проводят передовые исследования в области ядерных энергии и оружия, а также обработки данных суперкомпьютерами. Часть этих разработок засекречена.

Обвинения китайской Huawei

В конце января американские власти предъявили китайской компании Huawei, нескольким ее американским отделениям и финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинение в целом ряде преступлений, включая банковское мошенничество, нарушение санкций, препятствование правосудию, а также промышленный шпионаж.

Мэн Ваньчжоу, родную дочь основателя Huawei, задержанную 1 декабря в Канаде и впоследствии освобожденную под залог, обвиняют, в частности, в том, что она предоставила американским банкам недостоверную информацию о бизнес-связях своей компании с Ираном. США добивается ее экстрадиции.