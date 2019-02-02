«Без денег и работы»: На Витебщине закрывают хлебозавод и сыродельный цех 5 2.02.2019, 11:54

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Ряды тунеядцев могут пополнить около 150 человек.

В Витебской области под угрозой закрытия два небольших предприятия: в Толочине — хлебозавод, а в Сенно — сыродельный цех, пишет tut.by.

Толочин: «Закроется хлебозавод, без работы окажутся 24 человека»

Хлебозавод в Толочине — одно из подразделений местного райпо. Скорее, это даже не завод, а цех: здесь трудятся 24 человека.

С 1 февраля на предприятии — простой, люди работают на 2/3 тарифной ставки.

— Коллектив наш небольшой, но дружный, люди ответственно относятся к своей работе. Выпекаем до 15 видов хлебобулочных изделий. И хлеб наш, толочинский, — отличного качества, — считает работник предприятия Николай — и вдруг удивляет вопросом: — Как думаете, на какой хлеб клюет рыба?

— Не знаю, я не рыбак.

— Да тут и рыбаком быть не надо. Рыба всегда клюет только на вкусный хлеб. Абы что она не ест. Так вот, уже проверено: наша местная рыба на толочинский хлеб ловится, а, допустим, на сенненский или крупский — нет. А уж рыбу точно не обманешь, это я вам как рыбак нерыбаку говорю!

Но больше всего мужчину, а также его коллег волнует не то, чем будет питаться местная рыба, а что будут есть они сами, когда потеряют работу:

— Того же хлеба не на что будет купить. Кстати, нам сказали, что хлебобулочные изделия в Толочин после закрытия нашего завода будут привозить из Сенно.

— По постановлению Витебского облпотребсоюза от 9 января, в связи с предстоящим банкротством райпо мы должны передать другим организациям все наши торговые объекты, ресторан, универмаг. Что касается хлебозавода, то ожидается, что он закроется, — подтверждает исполняющая обязанности председателя правления Толочинского райпо Людмила Клопота. — Денег у райпо нет, зарплату и налоги платить нечем, хлебозаводу не на что покупать сырье. Одно здание, принадлежащее организации, мы продали, но этих средств недостаточно, чтобы рассчитаться с долгами. Еще три здания выставили на продажу с аукциона.

— Что будет с работниками хлебозавода?

— Это главный вопрос. С ними провели собрание. Сидел целый зал — 24 человека. Работникам передали список вакансий для ознакомления, куда у нас при желании можно пойти на работу.

Вакансии, например, такие, рассказывают люди: свинарка, уборщица. Людмила Клопота не скрывает: да, в Толочине трудно с работой.

— У меня самой дома двое безработных — дочка и внучка, обе с высшим образованием, а ходят отмечаться в службу занятости. Извините, крик души…

Женщина изо всех сил пытается найти выход:

— Для меня люди — самое главное. Как, ну как оставить их без денег? Я вчера ездила в Витебск к председателю правления облпотребсоюза. Просила: «Помогите, у нас безвыходная ситуация, людям за работу надо заплатить. Надо сделать окончательный расчет». Сказали: «Будем думать как». «Пожалуйста, — говорю, — думайте. Потому что это люди».

Сенно: «Списки тунеядцев пополнят еще 123 человека?»

Сыродельный цех в Сенно, принадлежащий предприятию «Оршасырзавод», тоже под угрозой закрытия.

«В настоящее время принимается решение о ликвидации производственного цеха „Сенненский“ УП „Оршасырзавод“. В случае его закрытия безработными станут 123 человека. Мы обращались с этой проблемой в различные вышестоящие органы в Минск и Витебск, но все письма перенаправили в комитет по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома. Ответа, что нам делать, куда идти, мы так и не получили», — написали работники цеха.

С 3 января здесь объявлен простой на 2 месяца.

«Людей вынуждают жить за чертой бедности. 2018−2020 годы в Беларуси проходят под знаком Года малой родины в целях стимулирования социально-экономического развития регионов. Но в нашем случае все делается наоборот. О каком развитии может идти речь? Кто думает о простых людях? В Сенно дефицит рабочих мест. Выходит, списки тунеядцев пополнят еще более 120 человек?» — спрашивают люди.

По словам сенненских сыроделов, администрация предприятия объяснила им, что простой вызван отсутствием сырья для загрузки производственной мощности цеха. Работники же считают, что молока в районе достаточно:

— Сырье есть, но его забирают на молочные заводы в Витебск, Лепель.

Получить официальный комментарий на головном предприятии — «Оршасырзаводе» — нам не удалось: представители администрации несколько дней не брали трубку.