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Юрий Луценко: Януковичу грозит пожизненное за расстрелы на Майдане

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  • 2.02.2019, 12:23
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Юрий Луценко

Дело будет передано в суд после того как парламент примет «одно важное решение».

Генпрокуратура завершила расследование уголовного производства по расстрелам мирных протестующих на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году. Об этом в эфире Прямого заявил генпрокурор  Юрий Луценко, передает liga.net.

Среди подозреваемых в этом деле – экс-президент Виктор Янукович.

По словам Луценко, за преступные приказы он может получить пожизненное заключение.

"По версии следствия, команды Януковича, Захарченко, Якименко привели к расстрелам на Майдане, и эта статья предусматривает пожизненное", - сказал он.

Генпрокурор отметил, что дело будет передано в суд после того как парламент примет "одно важное решение".

24 января Оболонский районный суд Киева огласил приговор Януковичу по делу о государственной измене: 13 лет лишения свободы. Срок наказания будет отсчитываться с момента задержания.


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