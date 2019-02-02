Россия также приостанавливает участие в ДРСМД 1 2.02.2019, 13:14

Фото: Yuri Smityuk/ТАSS

Путин дал поручения МИД и Минобороны РФ.

Россия вслед за США приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем", - заявил президент РФ Владимир Путин в субботу, 2 февраля, на встрече с министром иностранных дел страны Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу. Он поручил обоим ведомствам прекратить дальнейшие попытки инициировать переговоры о ДРСМД, пишет dw.com.

"Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства", - добавил Путин.

Он подчеркнул, что Москва не будет "втягиваться в затратную гонку вооружений". В свою очередь Шойгу заявил, что после приостановки участия России в ДРСМД новые вооружения будут создаваться без увеличения бюджета Минобороны.

Почему США приостановили свое участие в ДРСМД

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео объявил о приостановке участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). 4 декабря 2018 года Соединенные Штаты пообещали выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих обязательств по договору в течение 60 дней. Срок ультиматума истекает 2 февраля.

В Вашингтоне считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729 (по обозначению НАТО - SSC-8). Москва это отрицает.

По данным американской стороны, ракета способна пролететь более 500 километров, что противоречит ДРСМД. Российские военные утверждают, что на заводе заправляют ее таким количеством топлива, что та не может преодолеть 500-километровый рубеж. Ранее Минобороны РФ устроило зарубежным дипломатам показ ракеты, но представители США, НАТО и Евросоюза от посещения брифинга воздержались.

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.