Андрей Гусов: Не знаю, откуда у Захарова информация по моей зарплате 2.02.2019, 13:36

Андрей Гусов

Фото: belarushockey.com

Слухи о польских заработках белорусского тренера преувеличены.

Белорусский рулевой польского клуба "Тыхы" Андрей Гусов выразил недоумение высказываниями главного тренера "Юности" Михаила Захарова об уровне и финансовых возможностях польского чемпионата, который якобы служит примером белорусской экстралиге.

- Не знаю, откуда Михал Михалыч берет эту информацию. Может, как-то отслеживает уровни всех европейских чемпионатов. Он все время говорит, находит какие-то варианты. Пытается взбудоражить какой-то информацией хоккейную общественность.

Он здесь не был ни на одном матче в течение всего этого времени. Поэтому я не знаю, откуда у него информация по моей зарплате. Читаю в прессе, что зарабатываю какие-то баснословные 7 или 8 тысяч евро в месяц. Не могу понять, откуда он берет эту информацию и для чего все это выплескивает в СМИ.

Поэтому, мне кажется, на эту тему лучше спросите у Михал Михалыча, откуда он знает о силе польского чемпионата. Может быть, [cудит] по выступлению "Гомеля" в Континентальном кубке. Взял это оттуда, что "Катовице" так легко, со счетом 5:0, обыграл "Гомель", — сказал Гусов в эфире программы "Овертайм" на "Беларусь 5".