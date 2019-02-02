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Украинский сурок Тимка предсказал позднюю весну

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  • 2.02.2019, 13:55
Фото: nv.ua

Сурок не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу.

Харьковский сурок Тимка IIІ, который живет на биологической станции Харьковского национального университета им.В.Каразина предсказал позднюю весну.

Он не увидел своей тени, когда его разбудили в субботу, сообщает Интерфакс-Украина.

Сотрудница университета Надежда Токарская рассказала, что такое поведение сурка говорит о том, что весна наступит поздняя.

“Еще в марте нас ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле”, - объясняет Надежда.

На биостанции Харьковского университета День сурка отмечают уже 15 лет. Предшественник нынешнего сурка Тимка II предсказывал погоду 7 раз, после чего ушел на заслуженный отдых. Два года назад он точно предсказал приход весны, и даже то, что Евросоюз предоставит Украине безвизовый режим в том же году.


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