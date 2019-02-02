Мы все застряли Фарид Закария

2.02.2019, 14:09

Фарид Закария

ФОто: CNN

Экономический форум в Давосе – это мир в миниатюре.

Атмосфера Давоса в этом году, пожалуй, точнее, чем когда‑либо прежде, отразила современную картину мира. Зрелище, надо сказать, не самое привлекательное. Царит подавленное настроение. О глобальном экономическом спаде говорят мало, но и в перспективах роста никто не уверен. О тотальном политическом кризисе речь пока не идет, однако многие с тревогой обсуждают состояние демократии и международного порядка.

В этом году Белый дом отменил поездку официальной делегации США в Давос (результат размолвки президента Трампа с Конгрессом) и тем самым как бы подтвердил: Америка отстранилась от мира.

Тем временем Европа сбита с толку, разделена и удручена. Из трех главных лидеров континента в Давосе появился лишь один — готовящаяся покинуть свой пост канцлер Германии Ангела Меркель. Британский премьер Тереза Мэй не смогла присутствовать из‑за суматохи, связанной с брэкситом, а глава Франции Эммануэль Макрон отказался от поездки по причине продолжающихся в стране протестов. В Давосе остро ощущалось отсутствие традиционных защитников либеральной демократии.

Впрочем, новые мировые лидеры не заполнили этот пробел. Вопреки прогнозам, Китай сыграл более сдержанную роль, чем в прошлые годы. Вице-председатель КНР Ван Цишань выступил с успокаивающим посланием, заверив, что Пекин стремится к взаимовыгодным решениям и глобальному сотрудничеству. Фактически это говорит о том, что Китай пытается бороться с собственными вызовами внутри страны, несмотря на замедление экономического роста и попытки главы КНР Си Цзиньпина ужесточить контроль над обществом.

Это не похоже на рассвет диктаторов. Форум по‑прежнему не жалует авторитарных правителей. Лишь немногие из них прибыли в Давос. Да, западные демократии, возможно, теряют стабильность, однако президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган занимают куда более слабые позиции, чем мы думаем.

Они, как и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, тоже остались дома. Зато приехал новый президент Бразилии Жаир Болсонару и выступил с долгожданной речью, но она длилась всего шесть минут, вызвав весьма противоречивую реакцию.

Главное направление, в отношении которого участники Давоса все еще оптимистичны, — это технологии. Руководители транснациональных корпораций Novartis и Cargill рассказали о новой великолепной возможности — использовании искусственного интеллекта для повышения эффективности и производительности. Эту тенденцию они считают неотвратимой, вынуждающей или адаптироваться, или наблюдать за усиливающейся конкуренцией. Впрочем, очевидно и другое: еще один уровень работы белых воротничков — тот, что требует стандартных аналитических навыков, — может оказаться под угрозой. Хотя главы компаний заверили, что с ситуацией можно будет как‑то справиться.

Гораздо более пессимистично бизнесмены и топ-менеджеры настроены в вопросе торговли. Они обеспокоены тем, что торговая война между США и Китаем может распространиться на весь мир. Вне зависимости от того, произойдет ли это, считается, что активная стадия глобализации позади. За последние 15 лет не было никаких подвижек вперед. Пока нельзя говорить о крупномасштабном протекционизме и тарифных войнах, но это точно новый застой.

В общем, Запад разделился. И в других регионах та же ситуация. Почти никто из арабских лидеров не явился на недавний саммит Лиги арабских государств в Бейруте. Латинская Америка раскололась между такими лидерами, как придерживающийся правых взглядов Болсонару и представитель левых сил, новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Главы нескольких небольших государств (все как один настоявшие на том, чтобы остаться неназванными) сказали, что, по их мнению, мир дрейфует, лишен каких‑либо коллективных целей и в нем слышны лишь голоса узкокорыстных интересов. “Когда вовлечены американцы, у нас появляется чувство направления, — сказал один из них. — Мы можем расходиться по отдельным пунктам, но по крайней мере ведется большой разговор, заметны попытки наладить сотрудничество. А сейчас единственная энергия — отрицательная, сплошные тревоги и торговые войны. Это не тот мир, где легко двигаться вперед. Мы все застряли”.

Вот он какой, постамериканский мир. Он не отмечен китайским доминированием или азиатскими амбициями. В нем нет явных антиамериканских настроений, но есть те, кто ждет большего присутствия США. Здесь страны не связаны соглашениями, преследуют лишь свои интересы и надеются, что каркас международного порядка останется более-менее стабильным. Но учитывая, что никто не занимается его активным укреплением, возникает большой вопрос: не ослабнет ли он в мире без лидеров, не развалится ли окончательно?

Фарид Закария, The Washington Post

Перевод: nv.ua