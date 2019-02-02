Строительство элитного жилого комплекса в центре Бреста прекращено 2.02.2019, 14:22

Фото: b-g.by

Во время рытья котлована обнаружили массовое захоронение времен войны.

Комиссией по инвестиционной деятельности Брестского облисполкома отказано ООО «Прибужский квартал» в заключении дополнительного соглашения к инвестиционному договору по реализации проекта «Строительство многоквартирного жилого дома с многофункциональным комплексом в квартале, ограниченном ул Советская, ул Дзержинского, ул Куйбышева и пр-т Машерова». Об этом сообщает «Брестский вестник».

Инвестору будет направлено уведомление о расторжении инвестиционного договора.

ООО «Прибужский квартал» планировалось строительство многоквартирного жилого дома с многофункциональным комплексом в центральной части Бреста и осуществлялась продажа жилищных облигаций.

Напомним, на месте строительства элитного жилого квартала в центре Бреста рабочие обнаружили массовое захоронение времен войны. С глубины в полтора метра поисковая группа подняла останки не менее 30 человек. По заключению экспертов, давность костей составляет более 50 лет.

В период оккупации здесь размещалось Брестское гетто. По разным данным, там находилось до 28 тыс. евреев.

Против строительства на костях выступают и авторы петиции, которая появилась в интернете. Они предлагают «не допустить очередного акта вандализма и неуважения к жертвам геноцида» и запретить любое строительство в местах массовых расстрелов. Пока идет обсуждение текста петиции. Затем под ней можно будет оставить подпись. Документ планируется направить в Совмин, Генпрокуратуру и Брестский горисполком.