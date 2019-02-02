У птицефабрики под Буда-Кошелево пропала продукция 5 2.02.2019, 14:59

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Иллюстрационное фото

Недостачу поделили на 59 работников.

Руководство птицефабрики «Беларусьнефть – Особино» не стало искать виноватых в пропаже крупной партии тушек курей, а распределило недостачу в размере BYN 57 тысяч на всех материально ответственных работников. Виновными оказались грузчики, кладовщики и мастера убойного цеха. Недостача обнаружена 11 января, предыдущая ревизия с положительным результатом была проведена всего два месяца назад.

О столь крупной недостаче стало известно 31 января после того, как несправедливо обиженные рабочие пришли к юристу независимого профсоюза РЭП Леониду Судаленко с просьбой о помощи.

Комментируя сайту «Гомельская весна» ситуацию птицефабрики «Беларусьнефть – Особино» профсоюзный инспектор труда отметил, что на предприятии установлена коллективная материальная ответственность, а это значит, что работники не обязаны доказывать отсутствие своей вины в причинении вреда.

«Для привлечения работника к материальной ответственности кроме самого вреда требуется одновременное наличие вины работника, противоправности его действий, прямой причинной связи между его поведением и возникшим ущербом. Даже если это все работодатель докажет в суде, работники могут рассчитывать на значительное снижение судом подлежащих взысканию сумм в зависимости от их материального и семейного положения», - пояснил инспектор труда.

Он также добавил, что работодатель в сложившейся ситуации предложил работникам погасить крупную недостачу в добровольном порядке, даже предложил рассрочку – недостачу будут удерживать из зарплат в течение года. С помощью профсоюзного юриста работники подали заявление в КТС (комиссию по трудовым спорам), где просят снять предъявленные им материальные претензии.

Напомним, согласно действующего законодательства для обращения нанимателя в суд по вопросу взыскания с работника материального вреда установлен срок в один год с даты обнаружения недостачи.