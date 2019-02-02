Как правильно лечить простуду 3 2.02.2019, 15:06

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Некоторые способы лечения простуды на самом деле вредят.

Едва почувствовав недомогание, все мы принимаемся пить горячее молоко, есть малиновое варенье, кутаться в пледы и горстями глотать аскорбинку. Однако некоторые из этих методов совсем не помогают организму бороться с простудой, а как раз наоборот, пишет newsyou.info.

Простудившись, многие первым делом бросаются пить растворимые порошки, которые по утверждению производителей борются с симптомами простуды. И действительно, такие чудо-средства отлично справляются с неприятными проявлениями болезни: головной болью, температурой, насморком. Однако их действие кратковременно. К тому же порошки совсем не лечат простуду, а только снимают ее симптомы. Поэтому увлекаться ими не стоит. Подобные средства хороши только в экстренных случаях.

То же самое можно сказать и о сосательных конфетах от кашля. Да, при их употреблении на некоторое время можно почувствовать облегчение. Но вирус в организме будет по-прежнему здравствовать и размножаться.

Сосудосуживающие капли, которые многие стремятся поскорее закапать в нос при первых признаках насморка, тоже больше вредят, чем помогают. Дело в том, что с выделениями наш организм избавляется от вирусов. А приостанавливая этот процесс с помощью капель, мы, что называется, закупориваем болезнь внутри. Кроме того практически все сосудосуживающие препараты вызывают сильнейшее привыкание.

Заметив незначительное повышение температуры тела, некоторые тут же пытаются ее сбить с помощью всевозможных лекарственных препаратов. А между тем делать этого не следует. Пить таблетки нужно только тогда, когда ваш градусник показывает выше 39. В иных случаях повышение температуры идет только на пользу. Так наш организм дает знать, что обнаружил вирус и уже начал с ним бороться. Ведь вирусы погибают именно при высокой температуре.

Всем нам с детства твердили, что при простуде необходимо пить горячий чай или молоко, и, натянув шерстяные носки на пару с теплым свитером, закутаться в одеяло. То есть для того, чтобы болезнь отступила, нужно как следует пропотеть. Это устоявшееся мнение смысла, конечно, не лишено. Однако известный всем метод не совсем хорош. Во-первых, обжигающее питье только раздражает и без того воспаленное горло. Напитки должны быть теплыми, но не горячими. Во-вторых, шерстяные носки и свитер — враги выздоровления. Для того чтобы температура тела понизилась, лучше надеть легкую хлопчатобумажную пижаму. Организм должен отдавать тепло, а не мариновать его под многочисленными слоями шерстяного кокона.

Кстати, вопреки расхожему мнению, мыться под теплым душем во время болезни не просто можно, а даже нужно. Ведь с потом на поверхность кожи выходят токсины, а их, конечно, просто необходимо смывать.

Мед и малиновое варенье, зачастую скучающие в шкафу, при простуде сразу находят свое применение. Но на самом деле эти сладости могут и значительно ухудшить состояние больного. Излишнее количество сладкого провоцирует резкий выброс инсулина в кровь, который влечет за собой слабость и упадок сил. Согласитесь, что и без того вымотанному простудой организму эти проявления вовсе не нужны.

«При первых признаках простуды следует сразу выпить несколько аскорбинок, и простуду как рукой снимет» — утверждают опытные больные. И это понятно: витамин С по праву считается борцом со всевозможными инфекциями. Однако на самом деле подобный прием аскорбиновой кислоты не только бесполезен, но и опасен. Во-первых, организм никогда не усвоит дозу, большую той, которая ему необходима. А, во-вторых, злоупотребление аскорбиновой кислотой может привести к аллергии и нарушениям в печени. Так что во время болезни витамин С лучше получать из обычных продуктов: квашеной капусты или болгарского перца.