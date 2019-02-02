КГБ, ЦРУ или НЛО: кто виноват в смерти «группы Дятлова»? 11 2.02.2019, 15:15

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Прошло 60 лет после загадочной гибели «группы Дятлова» на Северном Урале.

"Мертвецы на перевале Дятлова. Одна из последних тайн холодной войны", - так называется на немецком языке книга, которая вышла в издательстве btb verlag. Это четвертая в Германии публикация, рассказывающая о гибели туристической группы Игоря Дятлова в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Загадка смерти девяти туристов на Северном Урале продолжает привлекать внимание не только в России, где на эту тему вышли два десятка книг, сотни газетных и журнальных статей, несколько телепередач на центральных каналах, пишет dw.com.

Счастливое начало трагического похода. Слева направо: Людмила Дубинина, Юрий Кривонищенко, Николай Тибо-Бриньоль, Рустем Слободин

После этой трагедии прошло шестьдесят лет, но точно так и не выяснено, по какой причине и как погибли молодые, сильные и опытные туристы. За исключением одного из них, инструктора турбазы, бывшего фронтовика, студентам и выпускникам Уральского политехнического института, лыжникам туристического клуба при этом свердловском институте, было чуть больше 20 лет. Их зимний поход высшей степени сложности по принятой тогда классификации был посвящен очередному съезду КПСС и закончился трагично в ночь на 2 февраля недалеко от безымянного перевала, получившего позже название перевала Дятлова.

Почему люди оказались на морозе полуодетыми?

Когда группа не вернулась, начались поиски. 25 февраля нашли пустую палатку группы Дятлова, а в ней - множество теплых вещей, одеяла, рюкзаки туристов, их обувь, шапки, инструменты, продукты, документы... Но людей в палатке не было. Первые тела погибших обнаружили только на следующий день, причем двое из них были раздеты до нижнего белья. Но нашли не всех, несмотря на усиленные поиски с помощью длинных металлических зондов, которыми протыкали слежавшийся снежный наст. Лишь в мае, когда началось интенсивное таянье, на глубине более двух метров под слоем снега обнаружили тела четырех оставшихся туристов.

Следствие с самого начала обратило внимание на множество необъяснимых фактов. Во-первых, не было понятно, почему туристы внезапно покинули палатку, да еще полуодетые, даже без обуви, - на верную гибель при морозе минус 25-29 градусов и очень сильном ветре. Причем, выбирались люди из палатки сами: она была разрезана изнутри. И шли вниз по склону, судя по следам, организованно. Лишь потом разошлись: тела их были обнаружены в разных местах.

Во-вторых, судебно-медицинская экспертиза обнаружила множественные переломы ребер у троих погибших и закрытую черепно-мозговую травму - у одного из туристов. Экспертиза установила много признаков, типичных для смерти от переохлаждения (то есть туристы замерзли), но все переломы характеризовала как прижизненные, причем источник их определить не смогли. Судмедэксперт категорически отрицал, что их можно было получить, например, упав грудью на камень. Он говорил о воздействии "большой силы", сравнимой с ударом движущегося на высокой скорости автомобиля или с воздействием взрывной волны.

В-третьих, на одежде погибших нашли радиоактивные вещества. Однако такой уровень радиоактивного загрязнения (хотя и "несколько завышенный", как отмечали радиологи) особой тревоги не вызвал, и данные радиологической экспертизы не вошли в окончательный вариант уголовного дела как "не имеющие отношения" к нему.

Все эти (и другие) неясности и нестыковки уже во время следствия вызывали большие споры. Эти споры о том, что стало причиной гибели туристов, идут и сегодня. Всего существует более двух десятков версий: от схода лавины, шаровой молнии, отравления неизвестными газами до нападения беглых заключенных, столкновения со спецназом КГБ, испытаний нового оружия, встречи со снежным человеком или инопланетянами, всяческих паранормальных явлений.

Версии гибели: от мести охотников до испытаний секретного оружия

В 1959-м, в ходе следствия, сначала подозревали охотников из местной народности манси. Якобы ребята из группы Дятлова могли осквернить священную гору манси, и те убили туристов, выгнав их на мороз. Но эта версия быстро отпала: у попавших под подозрение манси было алиби, да и священная гора располагалась совсем в другом месте. Кроме того, никаких посторонних следов на склоне не нашли.

В свою очередь, охотники рассказали следователям прокуратуры о том, что видели в небе над перевалом странные огненные шары, причем описали их довольно подробно. В середине февраля и в конце марта такие же шары видели над Уралом многие люди. Это странное небесное явление объяснилось уже в наше время: причиной были испытательные запуски межконтинентальной баллистической ракеты с полигона Тюратам. Но 1-2 февраля запусков не было.

Убийство или природная катастрофа?

Ни одна из версий до сих пор не нашла стопроцентного подтверждения, ни одна из них не может объяснить эту трагедию. Большинство исследователей склоняется к тому, что причиной гибели ребят стала лавина, точнее - "съехавший" на палатку сверху гигантский пласт уплотненного снега. Туристы могли спровоцировать эту лавину тем, что подрезали склон для установки палатки. Подобные сходы подрезанных снежных плит - точно документированные - приводили к трагедиям и в других случаях, позже. Плотная снежная масса придавила часть палатки, в которой ребята как раз укладывались спать, нанесла тяжелые травмы некоторым из них. Стали недоступными погребенные под ней вещи. Пришлось разрезать борт палатки изнутри, чтобы выбраться из нее...

Но аргументы против этой версии тоже достаточно серьезны. Самый главный: почему спасатели не нашли следов этой лавины? Палатка была смята, но присыпана снегом лишь с одной стороны. Может быть, ледяная корка стаяла или была развеяна ветром за три с лишним недели после гибели туристов? Но почему осталась стоять одна из лыжных палок, на которых крепилась палатка? Почему лавина не смяла печку, стоявшую в ней?..

Памятник погибшим туристам "группы Дятлова"

Новое немецкое издание - это перевод с русского книги Алексея Ракитина, одного из самых информированных исследователей трагедии на перевале Дятлова. Он детально, со знанием дела, описывает организацию похода, поиски пропавших, ход следствия, попутно делая блестящие экскурсы в тонкости судебно-медицинской экспертизы и историю противостояния СССР и США в годы холодной войны... Но вот версия Ракитина, объясняющая гибель туристов так называемой "контролируемой поставкой", оставляет очень много вопросов.

По Ракитину, некоторые члены группы (сотрудники КГБ под прикрытием) должны были передать на перевале неким иностранным агентам, замаскированным под другой туристический отряд, одежду со следами радиоактивности - якобы из Челябинска-40 (там располагался химкомбинат "Маяк", занимавшийся производством оружейного плутония). Эта дезинформационная акция не удалась, и цээрушники убили туристов.

Из Москвы - в провинцию

Но непонятно, почему надо было проводить эту операцию столь сложно, в таком малодоступном месте. Да и методы, которые описывает Ракитин, работники спецслужб считают неправдоподобными. Еще одна слабость этой гипотезы: в ней слишком много допущений, домыслов, умозрительных логических построений, которые не всегда убедительны. Вот простейший пример: доказывая, что один (но не единственный по Ракитину!) из туристов в группе Дятлова работал на КГБ, автор пишет, в частности, о том, что парень уехал из Москвы на периферию, в Свердловск. Мол, его "послали": кто же добровольно покинет Москву?!

Однако вполне может быть, что он уехал из Москвы потому, что в провинции его ждала более интересная, более самостоятельная работа, лучшие возможности для роста, для защиты диссертации... В общем, объяснение может быть совсем не детективным.

Как бы то ни было, но гибель девяти туристов на Северном Урале продолжает оставаться загадочной, и интерес к разгадке этой тайны не утихает.