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Страны НАТО подпишут протокол о вступлении Северной Македонии в союз

  • 2.02.2019, 15:52
Премьер-министр Македонии Зоран Заев и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Это произойдет в ближайшие дни.

Македония в союз 6 февраля. Как передает «Радио Свобода», об этом в субботу в твиттере сообщил

генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"6 февраля мы будем писать историю: союзники НАТО подпишут с министром иностранных дел [Македонии] Николой Димитровым протокол о присоединении будущей Республики Северная Македония [к союзу]", – написал он.

В январе парламент Македонии одобрил конституционные поправки о переименовании государства в Республику Северная Македония. Предыдущее название государства вызывало протесты у Греции. В составе Греции есть историческая область Македония, местные националисты считают, что у других стран нет права называться по названию их исторической области.

После урегулирования спора о названии проевропейские политики в Македонии планируют организовать вступление страны в Евросоюз и НАТО.


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