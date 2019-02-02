В Минске почтили память героя Кастуся Калиновского 2 2.02.2019, 16:04

Фото: racyja.com

В акции памяти участвовал иеромонах Белорусской Православной Автокефальной Церкви отец Викентий.

Около десяти активистов собрались 2 февраля около горельефа лидеру восстания 1863-1864 годов на территории Беларуси и Литвы Кастусю Калиновскому, чтобы почтить память национального героя в день его рождения, передает «Радыё Рацыя».

В начале мероприятия участники возложили цветы к мемориальной доске, после чего слово взял художник Микола Купава. Он еще раз подчеркнул знаковость личности Калиновского в истории национально-освободительного борьбы белорусов и рассказал о трудностях, которые сопутствовали установлению горельефа.

Иеромонах Белорусской Православной Автокефальной Церкви отец Викентий Ковальков отслужил поминальный молебен, а протоирей БАПЦ отец Леонид Акoлович освятил мемориальную доску. В своей речи о. Леонид заострил внимание на непобедимости белорусского духа, который ярко воплотился в фигурах вождей восстаний 1794 и 1863-64 годов - Тадеушa Костюшко и Кастуся Калиновского - и провозглашении независимости Белорусской Народной Республики 25 марта 1918 года.

Фота: racyja.com

Приятно отметить, что в течение чествования, чтобы отдать дань памяти национальному герою, к мероприятию присоединились и простые минчане.

Перед собравшимися выступил поэт и бард Дмитрий Захаревич, прочитав собственный стих, посвященный борцам за независимость Родины.

Закончилась акция памяти громким "Жыве Беларусь!"