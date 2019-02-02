Российский тупик Ирина Павленко, «Зеркало недели»

2.02.2019, 16:11

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Фото: 1777.Ru

Режим в РФ достиг своего «стеклянного потолка» развития.

Этой зимой "Левада-центр" зафиксировал новый рекорд руководства РФ, — сегодня 53% россиян хотели бы отправить правительство Дмитрия Медведева в отставку.

Это негативный максимум для российского правительства за последние 18 лет.

Тем не менее, дело не только в персоне главы правительства. Граждане РФ недовольны властью в целом. Падение рейтинга доверия к правительству стало отражением аналогичного падения в 2018 г. популярности Владимира Путина (сегодня президенту РФ, по данным ВЦИОМ, доверяет 33,4% граждан). Здесь можно вспомнить и кризис партии власти "Единая Россия", и ее ошеломляющий (по российским меркам) провал на местных выборах прошлой осенью.

Причинами этого роста недовольства стали экономические неурядицы, коррупционные скандалы, а также некоторые психологически-ментальные особенности россиян.

Прежде всего, в РФ уже пятый год подряд продолжается снижение уровня жизни граждан. Реальные доходы населения падают, а цены и инфляция возрастают. Особенно в этой ситуации россиян бесит то, что экономические неурядицы разворачиваются на фоне ежедневных фанфарных заявлений представителей власти и многочисленной армии пропагандистов, которые их обслуживают, об "экономическом прогрессе" РФ и "победе над русофобским Западом и его санкциями". На самом деле, за данными того же "Левада-центра", 57% респондентов считают, что правительство не может справиться с ростом цен и падением доходов, 46% — что оно не обеспечивает людей работой, и 43% — что не беспокоится о социальной защите населения.

"Люди — это новая нефть" — необычайно популярное сегодня в российском оппозиционном пространстве утверждение. Сверхприбыль, которая появилась в 2018 г. в результате роста мировых цен на нефть, правительство не вкладывало в экономику и не тратило на социальную сферу, а накопляло, увеличивая золотовалютные сбережения страны. При этом начало политику усиления фискального давления на граждан и уменьшения социальных расходов, внедрило пенсионную реформу с важным повышением пенсионного возраста. В РФ, вследствие увеличения акцизов, цены на топливо постоянно возрастают (95-й бензин в этой нефтедобывающей стране сегодня стоит 49 руб., или около 21 грн за литр). Цены на жилищно-коммунальные услуги значительно выше украинских, как и цены на продукты. С 1 января 2019 г. в России на 2% возрос НДС. По расчетам Федерации независимых профсоюзов России, это увеличит годовую нагрузку на каждого платежеспособного гражданина на 5 тыс. руб. (около 2 тыс. грн). Кроме того, началось введение налога на самозанятых. Серьезно обсуждается перспектива облагать налогом безработных (аналог белорусского "закона о дармоедах", который в этой стране привел к акциям протеста).

Вместе с тем Россия — одна из немногих стран, в которой с 2001 г. действует не прогрессивная, а регрессивная шкала обсчета единого социального налогообложения (сегодня это страховые взносы). То есть чем выше у человека заработок, тем меньше в процентах он платит этих налогов.

Медведев так объясняет политику правительства: в России сильная экономика и, несмотря на санкции, экономический рост. Но стране нужен "рывок для прорыва", а ситуация на энергетическом рынке нестабильная, и на доходы от продажи энергоносителей рассчитывать нельзя, поэтому неожиданные прибыли бюджета (2018 г. стал первым после начала агрессии России против Украины профицитным годом) надо откладывать, а деньги для "экономического прорыва" искать внутри страны. Однако брать эти деньги с крупного бизнеса (который либо принадлежит, либо управляется друзьями Путина) нельзя, поскольку это якобы побуждает к росту теневой экономики. Поэтому все, что остается, — усиливать фискальное давление на простых граждан и ограничивать социальные затраты.

Такая логика россиянам почему-то не понравилась...

Тем более что доверия к эффективной работе правительства нет. Предыдущий опыт реализации реформ оценивается как неудачный. А нынешние проекты развития, по сути, являются повторением старой матрицы действий: расширение государственных закупок и инвестиций (преимущественно в строительство), увеличение государственных заказов для предприятий.

Кроме того, уже летом прошлого года российские социологи отметили появление раздражения россиян внешнеполитической активностью своего президента, которую граждане начали оценивать как слишком дорогую игрушку и вымывание средств из российского бюджета на "помощь" другим, вместо того, чтобы поддерживать свои бедные слои населения. К бедным, кстати, сегодня причисляют 51,1% граждан РФ. Здесь следует отметить, что две трети россиян — бюджетники, поэтому политика государственных затрат имеет для них жизненно важное значение и воспринимается как личная.

Таким образом, в России сформировалась ситуация, когда цели руководства все больше не совпадают с желаниями простых граждан. У власти — грандиозные проекты и внешнеполитические стратегии. У россиян — желание жить лучше. Т.н. крымский консенсус (согласие населения терпеть некоторые экономические осложнения и перегибы авторитарного режима как плату за политику Путина "вставания с колен"), по оценкам российских обозревателей, закончился.

В конце 2018 г. в России вышло еще одно исследование группы российских ученых под руководством Михаила Дмитриева — "Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция?", в котором, на основе результатов социологического опроса, речь идет о возникновении нового общественного запроса на смену места России в мире, и прежде всего — отход от политики конфронтации. Авторы исследования отмечают, что причина не только в усталости от все более сильного международного одиночества России. Причина "перелома" в том, что, по мнению большинства респондентов, если такой сценарий развития продолжится, Россию ожидает будущее слабой, отсталой страны.

Российская специфика заключается в том, что выхода из этой ситуации нет, поскольку система демократических выборов в РФ не работает, и инструменты влияния общественности на власть крайне ограничены.

Остаются протесты. Однако большинство россиян, явно учитывая свои ментальные особенности, участвовать в протестах до сих пор не готовы. Об этом заявили 66% респондентов "Левада-центра". Хотя количество людей, уверенных в возможности в России таких массовых акций протеста, возросла за год с 17 до 37%.

Очевидно, с точки зрения большинства россиян, за их интересы должен бороться кто-то другой. Возможно, причина заключается еще и в том, что у граждан есть недовольство, однако нет представления о том, как изменить ситуацию и, соответственно, за какие изменения бороться.

Такая пассивность и растерянность общества позволяет правительству продолжать выжимать из "новой нефти" деньги. Тем более что все попытки последнего десятилетия провести в РФ структурные реформы оказались откровенно провальными. Майские указы Путина 2012 г. (программа действий, объявленная президентом после победы на выборах) остались невыполненными. Новые майские указы 2018 г., по оценкам российских экспертов, ожидает та же участь. Не только потому, что они нереалистично амбиционные (например, обещание вывести до 2024 г. российскую экономику с 12-го на 5-е место в мире), но прежде всего из-за невозможности в условиях сохранения в России авторитарной системы управления провести необходимые для экономического развития реформы.

Ростки либерализации экономики 1990-х — начала 2000-х путинский режим ликвидировал, российская экономика приобрела монопольный характер, что позволило сконцентрировать основные ресурсы страны в руках ограниченного круга людей. Доля государства в экономике возросла до 70%, в банковском секторе — до 66,2%. Тем не менее государство не является эффективным администратором социально-экономических процессов, что было доказано еще в Советском Союзе. Кроме того, такая монополизация экономики и власти приводит к расцвету коррупции.

В 2017 г. очень популярным в России стал документальный фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального ("Он вам не Димон"https://charter97.org/ru/news/2017/5/31/251681/), в котором рассказывалось о коррупционных схемах, а также о движимом и недвижимом имуществе Д.Медведева. Были и другие расследования, например в 2018 г. — о тогдашнем заместителе главы правительства Сергее Приходько и его коррупционных связях с олигархом Олегом Дерипаской. Как следствие, в 2017 г. по России прокатилась волна оппозиционных демонстраций, основной движущей силой которых стала молодежь студенческого и даже школьного возраста. Избиение детей не вывело россиян на улицы и не послужило причиной революции. Но непопулярность Д.Медведева возросла.

Однако это не помешало В.Путину, после своего "переизбрания" на должность президента РФ в 2018 г., снова назначить Д.Медведева главой правительства, и общество восприняло это как демонстрацию властью пренебрежения к людям.

"Путин не принимает решения под давлением", — объясняли это назначение российские политологи. Медведев прекрасно, смиренно играет роль козла отпущения, принимая на себя львиную долю общественного негатива, предназначенного авторитарному режиму в целом, можем добавить мы.

Подтверждением этого стала, несмотря на критику и недовольство населения, положительная оценка работы правительства В.Путиным на ежегодной итоговой пресс-конференции 20 декабря 2018 г. Пропагандистские СМИ с начала 2019 г. внесли заметные коррективы в свою работу: отныне Украина и США занимают в национальных новостях далеко не главное место. Отвечая на общественный запрос — больше новостей о России — и стараясь улучшить имидж правительства, топовыми темами российские СМИ сделали: изменения, реформы, прогресс, работу Д.Медведева. Тем не менее вряд ли телевидению удастся убедить россиян в том, что они живут или в ближайшем будущем будут жить лучше.

Российские эксперты отмечают, что просчетом власти стала неготовность содействовать тому, чтобы граждане зарабатывали себе на жизнь сами, избавляясь от привычки зависеть от государства. То есть правительство не проводит политику содействия развитию малого предпринимательства. Но это — неминуемое следствие особенностей авторитарного режима, установившегося в РФ. Развитие предпринимательства предполагает либерализацию экономики, которая, в свою очередь, невозможна без политической демократизации, что недопустимо для режима Путина. Еще не так давно в России существовали конкурентные проекты экономического и административного реформирования. Однако власть так ни на что кардинальное и не решилась.

Таким образом, Россия оказалась в тупике. Граждане, даже не всегда понимая причины, чувствуют, что принципиально система измениться не может (более того, этих изменений большинство опасается). Вместе с тем без изменения системы управления нет перспектив изменений экономических. Все это порождает депрессивные настроения в обществе и непонимание своего будущего.

В то же время, если изменения людей пугают, то представление о несправедливом распределении национальных благ весьма традиционно для российской ментальности. Требование поделиться звучит в российском общественном пространстве все выразительнее. Тем не менее элита делиться не намерена. И чем большими будут проблемы в экономике, тем агрессивнее будут становиться оба лагеря в защите собственных интересов.

Конец сакрализации власти — именно так оптимистично некоторые российские эксперты оценивают настроения, которые сегодня доминируют в российском обществе. Положительный результат этого все более высокого внутрироссийского напряжения — то, что любые серьезные внешнеполитические проекты руководства будут нуждаться в поддержке общества, а как ее достичь — непонятно. Сегодня образ внешнего врага — уже не такой эффективный инструмент консолидации россиян вокруг президента. Тем более что в последнее время заметных достижений во внешней политике у режима нет. Даже Сирия этой зимой фактически не упоминается на федеральных каналах.

Обычно, как свидетельствует исторический опыт, в таких ситуациях в России начинают искать врагов внутренних. Это будет нелегкий процесс, поскольку от всех значимых игроков Путин так или иначе уже давно избавился. Медведев точно не воспринимается в РФ как самостоятельная и значимая политическая фигура и роль виновника сыграть не сможет. И это еще один тупик, в который попала РФ. В условиях невозможности провести экономические и управленческие реформы, при отсутствии представления, что делать, российское руководство не может дать ответ на еще один традиционный вопрос — "кто виноват?".

Но, как ни странно, рост критических настроений среди россиян и недоверие к власти, разрыв интересов элиты и населения отнюдь не свидетельствуют о формировании в РФ предреволюционной ситуации. Российские социологи фиксируют еще одну тенденцию — неготовность людей бороться за свои интересы. Очевидно, в РФ будет продолжаться стагнация... или застой. Недаром В.Путина все чаще сравнивают с Леонидом Брежневым. Что произошло после смерти генерального секретаря ЦК КПСС — история известная, и у нее есть все шансы повториться.

Ирина Павленко, «Зеркало недели»