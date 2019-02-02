«Вчера сварили последнюю гречку, можете посылку нам отправить» 5 2.02.2019, 16:23

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Как гродненца пытались «развести» в соцсети.

В последнее время новостные сводки предупреждают об усилении атак мошенников в интернете. В январе в милиции отмечают очередной пик таких преступлений. На одну из подобных «удочек» мог попасться и житель Гродно.

Свою историю об интернет-попрошайничестве Сергей рассказал редакции сайта 015.BY, сопроводив подтверждением в виде переписки в социальной сети «Вконтакте».

Как выяснилось по ходу беседы, жительница республики Марий Эл (Россия) решила особо не представляться, назвав себя «просто человеком».

— Вчера сварили последнюю гречку, сегодня доедаем. У нас совсем нет продуктов. Можете посылку отправить нам, — пишет незнакомка.

Наводящими вопросами Сергей попытался узнать о бедной женщине с протянутой рукой и кричащими от голода детьми подробнее. Дама была готова указать адрес и прислать документы, а вскоре рассказала, что в село они переехали из города примерно полгода назад, потому что не было своего жилья. Съемную квартиру не потянули — очень дорого. До весны работы не будет. Так, в колхозе то-се. У них не всегда такое происходит. Говорит, написала от безысходности.

— А где родственники? Отец (отцы) детей? Где пособие?

— Я в разводе. Он не помогает совсем. У меня нет никого. Пособие есть — 1800 рублей в месяц (в переводе на белорусские деньги — 58 рублей, Прим.ред.).

— Вы всем подряд тут пишете? Я из Беларуси. Как вы меня нашли?

— Нет, не всем. Просто в сети.

— А государство не в состоянии помочь?

— Видимо, нет.

— А вы обращались?

— Да. Таких ситуаций миллионы и никому не надо ничего.

На этом общение прервалось, поскольку страницу жительницы Марий Эл заблокировали. Видимо, таинственная собеседница отправляла аналогичные письма большому количеству людей, раз кто-то пожаловался на нее в Центр безопасности социальной сети.

В УВД Гродненского облисполкома сообщили:

— В подобных историях необходимо, прежде всего, написать заявление в территориальный РОВД, приложить все материалы, скриншоты и попросить дать правовую оценку. Только после того, как сотрудники милиции установят обстоятельства, можно будет говорить, является конкретный случай мошенничеством или нет.

Подавляющее большинство преступлений в интернете совершаются из-за пределов Республики Беларусь. Главным инструментом защиты от подобных афер в милиции считают разъяснительную работу с населением.

Мошенники не оставляют без внимания ни одну из сфер: денежные переводы и вклады, покупка билетов, продажа товаров, внезапные выигрыши, объявления о быстром заработке, биржи, брачные аферы, фееричное наследство и элементарное давление на жалость. Пока вы разрешаете пользоваться своей доверчивостью и сердоболием, жулики с радостью играют на ваших чувствах: милосердии, любопытстве, жадности. Оградить себя от попыток обмана можно лишь сознательным ограничением от общения с незнакомцами не только в реальной жизни, но и в виртуальной. Если не хотите неприятностей, отправляйте сомнительные сообщения сразу в Спам.

Возможно, жительница Марий Эл (или другого населенного пункта) писала людям письма примерно одинакового содержания с разных аккаунтов. Поэтому будьте настороже.