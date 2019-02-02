Три сценария, как венесуэльцам победить Мадуро 1 Иван Яковина, «Новое время»

2.02.2019, 16:31

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Николас Мадуро

Венесуэла продолжает оставаться одной из главных тем для всей мировой прессы.

Старый глава государства Николас Мадуро заявляет, что остается «единственным законным правителем». На его стороне местная наркомафия, Россия, Китай, Турция и Боливия. Но самое главное – Мадуро поддерживают генералы венесуэльской армии и спецслужб. Они, кстати, тоже являются крупными игроками на рынках кокаина, героина и марихуаны.

Новый президент Хуан Гуайдо пользуется поддержкой США, Канады и большинства Латиноамериканских стран. Кроме того, государства ЕС заявили, что встанут на его сторону, если Мадуро не объявит новые выборы. Он от этой идеи отказался, поэтому ЕС тоже на стороне Гуайдо.

Кроме того, нового президента поддерживает большинство населения, а также средние и нижние чины армии и спецслужб. Очень характерный пример: примерно неделю назад Гуайдо был арестован сотрудниками местной гэбни. Но они его тут же отпустили, поскольку нижние чины, те, кто проводил арест, тоже хотят избавиться от Мадуро.

Такая ситуация приводит к пассивности старого президента. Он не может отправить войска, чтобы те разогнали манифестантов и арестовали конкурента. Да, генералы с удовольствием выполнят такой приказ, но вот майоры и ниже просто не станут его исполнять. Зачем стрелять в своих сограждан, если на самом деле хочется стрелять в своих начальников? И есть риск, что начнут стрелять именно в генералов. Поэтому страшновато.

Да и сами генералы не очень-то стремятся воевать. Дело в том, что американцы пообещали вмешаться, если начнется кровопролитие. Воевать с безоружными демонстрантами – легко и приятно. А вот с американской армией – совсем другое дело. Там и убить могут. Никто ради Мадуро не хочет рисковать своей жизнью.

В результате складывается ситуация, когда ни одна из сторон не может пойти на решительные действия. И это очень опасно для демократической оппозиции. Народ может просто устать ходить каждый день на митинги и разойдется по домам. Тут-то власть и захватит лидеров оппозиции.

Время работает против нового президента. Ему нужна очень большая смелость.

Если он хочет победить, ему надо действовать:

Во-первых, он может призвать всех своих сторонников идти маршем на резиденцию президента и захватывать ее. В этом случае может начаться кровопролитие, поэтому решиться на такое очень сложно.

Во-вторых, он должен призвать на свою сторону всех военных. И приказать им арестовать Мадуро. Любым возможным способом.

Ну и третье: Хуан Гуайдо, как законный и международно признанный президент, имеет полное право пригласить в Венесуэлу американские войска, чтобы они выгнали оттуда россиян (а россияне там есть), а также, чтобы они помогли убрать от власти узурпатора.

Третий вариант самый рискованный, поскольку привлечение внешних сил для решения внутренних споров – не самая популярная мера. Особенно в Латинской Америке, которая много натерпелась от американцев в прошлом веке.

Однако тут надо отметить один очень важный момент: большинство жителей Венесуэлы в последние годы стали поддерживать ввод американских войск ради избавления от Мадуро. Это совершенно поразительно, поскольку из-за поддержки кровожадных диктаторов репутация у США в этой стране всегда была просто ужасной.

В общем, в Венесуэле сейчас установился период динамического равновесия. Если никто ничего не будет делать, если все останется как есть, то, к сожалению, победит Мадуро.

Если же Гуайдо начнет действовать, если он заручится поддержкой США и поведет своих людей на штурм президентского дворца, то победят свобода и демократия. Поэтому я сейчас желаю венесуэльцам активности и бесстрашия. Действуйте!

Иван Яковина, «Новое время»