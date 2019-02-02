Ученые назвали самого богатого человека за всю историю 6 2.02.2019, 16:41

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Манса Муса

Специалисты утверждают, что никогда больше в истории человечества один человек не обладал такими богатствами.

Ученые назвали человека, который предположительно является самым богатым человеком в истории. Об этом сообщает Live Science (перевод — korrespondent.net).

В галерее американского Северо-Западного университета, штат Иллинойс, представлена репродукция средневековой рукописи Каталонский атлас. На нем изображен западноафриканский король Манса Муса. Именно его специалисты считают самым богатым за всю историю человечества.

На изображении Муса сидит на пересечении торговых путей и держит в руках золотую монету.

Сообщается, что в средние века существовало государство Мали, в котором Манса Муса правил около 30 лет. Регион был богат золотом, которое считалось самым чистым и являлось самым востребованным на рынках всего мира.

Этот "бизнес" и контролировал Муса. Отмечается, что его богатство было настолько огромным, что представить такое сейчас в руках одного человека трудно.