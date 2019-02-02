Слепивших пятиметрового снеговика с «Погоней» сельчан вызывали «на беседу» 12 2.02.2019, 16:47

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Фото: euroradio.fm

В Лельчицком РОВД испугались творчества жителей деревни.

Парни из деревни Глушковичи, слепившие 5-метрового снеговика с бело-красно-белым флагом и гербом "Погоня", рассказывают о вызовах в милицию. Несовершеннолетних вызвали на беседу в школу — с родителями.

Виктор Снегур, который утром 1 февраля рассказывал Еврорадио о снеговике, говорит, что тоже получил вызов из Лельчицкого РОВД. Он прийти не согласился. Но некоторые (всего над снеговиком работали 8 человек) решили не отказываться от "приглашения".

По словам собеседника, парней вызвали к начальнику уголовного розыска Лельчицкого РОВД:

"Спросили, что они имеют против власти и зачем прикрепили флаг. Парни ответили, что это национальная символика, и они решили ею украсить снеговика. Это была не акция протеста или еще что-то. Тогда Соколовский [временно исполняющий обязанности первого заместителя Лельчицкого РОВД.] сказал, что вопросов нет: "Напишите объяснительную". Парни написали, то есть объяснили, что это не политическая акция.

Несовершеннолетних парней вызвали с родителями в школу. Там учителя стали ругать родителей и детей, мол, это запрещенный флаг и нас могут за это уволить. Мол, что вы делаете, это не наш флаг! Родители им объяснили, что этот герб относится к историко-культурной ценности Беларуси и даже размещен на гербах ряда белорусских городов. Но в школе этого не рассказывают детям".

В дежурной части Лельчицкого РОВД не подтвердили, что сегодня кого-нибудь из жителей деревни Глушковичи задерживали, доставляли или приглашали "на беседу".

5-метровый снеговик с историческими белорусскими флагом и гербом появился 31 января на частном подворье в деревне Глушковичи Лельчицкого района. На то, чтобы слепить его, понадобилось три дня. Фото со снеговиком и его авторами стало вирусным.