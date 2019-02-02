Грузовой Boeing 757, летавший в Венесуэлу из Москвы, вернулся во «Внуково» 2 2.02.2019, 16:53

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Грузовой «Боинг» авиакомпании «Ерофей»

Фото с сайта авиакомпании

На обратном пути самолет останавливался в Касабланке.

Грузовой самолет Boeing 757, который 30 января вылетел из Москвы в Каракас с остановкой в Объединенных Арабских Эмиратах, Марокко и Кабо-Верде, утром 2 февраля вернулся в аэропорт «Внуково». Как пишет «Новая газета», согласно данным сайта flightradar24.com, самолет прибыл в 10:07 по белорусскому времени. При этом на обратном пути самолет останавливался в Касабланке, но на территории ОАЭ уже не приземлялся. За две недели до этого Boeing 757 также летал из Москвы в Каракас с остановкой в Дубае.

По данным источников «Новой газеты» в ОАЭ, самолет во время рейса 30 января встречали инкассаторские автомобили. Из самолета были выгружены контейнеры с золотом, а загружены наличные деньги. По предположению редакции, речь идет о части золотого запаса Венесуэлы, который хранится в России и был продан ОАЭ за наличный расчет.

1 февраля агентство Reuters сообщило о том, что Венесуэла планирует продать еще 29 тонн золота в ОАЭ, а в начале февраля в Дубай будут отправлены 15 тонн золота, которые планируется обменять на евро. 2 февраля Bloomberg стало известно о том, что власти Венесуэлы в последний момент передумали отправлять золотой запас на продажу в ОАЭ, хотя слитки уже были готовы к передаче.

Рыночная цена 30 тонн золота, о которых могла идти речь в случае с полетом грузового Boeing 757 из Москвы в Каракас через ОАЭ, составляет 1,2 миллиарда долларов. 30 января президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов выделить 1 миллиард долларов на программу благоустройства страны.

Грузовой Boeing 757 принадлежит авиакомпании «Ерофей», это единственный самолет этой компании.

В конце января в Венесуэле лидер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Власть Гуайдо признали США, большая часть стран Латинской Америки, а также ряд стран Европы. Россия заявила о своей поддержке режима Николаса Мадуро.