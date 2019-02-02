В общественном транспорте Витебска ввели билеты для школьников 1 2.02.2019, 17:03

1,437

У контролеров прибавилось работы.

С 1 февраля, в общественном транспорте Витебска пассажиры, имеющие право на бесплатный проезд должны получать специальные талончики, их выдают безвозмездно, пишет сайт news.vitebsk.cc.

Льготный талончик отличается от приобретаемого за деньги только зеленой полосой, которая идет по левому обрезу ленты. Они также содержат надпись «Полный». Судя по номеру заказа, для их изготовления использовали уже имеющиеся рулоны, окрасив одну и сторон в зеленый цвет.

Введение бесплатных талонов на сайте филиала «Городской электрический транспорт г. Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» объясняют тем, что проездные билеты необходимы для подтверждения заключения публичного договора перевозки. Т.е. если во время поездки, например, на трамвае вы получите травму, такой талончик поможет получить с предприятия компенсацию.

Кондукторы теперь вынуждены носить две катушки билетов — платные и бесплатные, а также тратить время на обезличивание льготников. По вполне понятным причинам нововведение энтузиазма у них не вызвало, так как прибавилось работы.