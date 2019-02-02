Генерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону Гуайдо 3 2.02.2019, 17:48

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Хуан Гуайдо

Он объявил о признании Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.

Дивизионный генерал и директор стратегического планирования военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес опубликовал видеообращение, в котором заявил о признании Хуана Гуайдо главой Венесуэлы, пишет «Медуза».

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General reconoce a @jguaido como presidente y llama a desconocer a Maduro

Se trata del General de División Francisco Esteban Yánez Rodríguez (7.101.984)

Presidente de la Junta Permanente de Evaluación de la Comandancia General de la Aviación Militar Bolivariana. pic.twitter.com/agsPhF3Hua — Sergio Contreras B:. (@SContrerasB) 2 февраля 2019 г.

По словам генерала, он не признает диктаторскую власть Николаса Мадуро и готов выполнять приказы Гуайдо. Родригес также заявил, что 90% военнослужащих не поддерживают Мадуро.

Хуан Гуайдо — лидер оппозиционного парламента Венесуэлы, который в январе 2019 года объявил президента Николаса Мадуро узурпатором и назвал себя исполняющим обязанности главы государства. По мнению парламента, такую возможность предусматривает конституция страны.