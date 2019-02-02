закрыть
2 февраля 2019, суббота, 18:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Генерал ВВС Венесуэлы перешел на сторону Гуайдо

3
  • 2.02.2019, 17:48
  • 2,412
Хуан Гуайдо

Он объявил о признании Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.

Дивизионный генерал и директор стратегического планирования военно-воздушных сил Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес опубликовал видеообращение, в котором заявил о признании Хуана Гуайдо главой Венесуэлы, пишет «Медуза».

По словам генерала, он не признает диктаторскую власть Николаса Мадуро и готов выполнять приказы Гуайдо. Родригес также заявил, что 90% военнослужащих не поддерживают Мадуро.

Хуан Гуайдо — лидер оппозиционного парламента Венесуэлы, который в январе 2019 года объявил президента Николаса Мадуро узурпатором и назвал себя исполняющим обязанности главы государства. По мнению парламента, такую возможность предусматривает конституция страны.


популярное за неделю

Мнение

Последнее бесстыдство
Последнее бесстыдство Ирина Халип
Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип
Потому что «Крым» – наш
Потому что «Крым» – наш Виталий Портников
Лучший путь к переменам - честные выборы
Лучший путь к переменам - честные выборы Николай Статкевич