Жители гродненских общежитий бойкотируют оплату коммуналки 2.02.2019, 18:00

За это их собираются выселять.

Платить коммуналку в Гродно «забывают» не только собственники квартир, но и жильцы общежитий, пишет сайт hrodna.life.

Ежемесячно единый расчетно-справочный центр рассылает жировки более чем 9000 нанимателем квадратов, предоставленных гражданам, работающим на предприятиях и в организациях города. При этом многие из платежек остаются непогашенными, ежемесячно лишь увеличивая долг за нанимателем. Так, новый 2019 год в статусе «должников» встретили более 600 семей, проживающих в гродненских общежитиях. Общая сумма неоплаченных жировок составила почти 90 тысяч рублей.

Основную массу должников составляют те, кто сменил прописку. Переезд из общежития, как правило, сопровождается суетой, а потому многие просто забывают оплатить последний месяц проживания. Из числа должников такая история у каждого пятого, попавшего в список неплательщиков. И хотя в целом количество лицевых счетов с просроченной задолженностью за оплату общежития уменьшилось за последнее время, при этом сумма общего долга выросла. Причина такого диссонанса в росте сумм в жировках.

Так в 2018 году с октября введены изменения 510 постановлением Совета Министров Республики Беларусь, которые предусматривают начисление платы за жилищно-коммунальные услуги (водоснабжение, электроэнергию, вывоз мусора) не только на зарегистрированных граждан, но и на граждан, указанных в договорах найма.

Это приводит к увеличению суммы, представленной к оплате, а в случае несвоевременных платежей и к росту долга. Самая радикальная мера – выселение. В прошлом году таким образом прописки лишились 14 нанимателей.