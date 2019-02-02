Митрополит Епифаний: РПЦ - последний форпост Путина в Украине
- 2.02.2019, 18:11
С укреплением единой украинской церкви РФ будет терять влияние.
Русская православная церковь является последним форпостом президента РФ Путина в Украине. Такое мнение высказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Об этом пишет liga.net.
"Постепенно Россия будет терять влияние именно через души православных украинцев здесь", - убежден предстоятель.
Ранее он сообщил, что уже более 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины.
УПЦ МП заявляла, что по результатам 2018 года в ее составе было 12092 приходов.
6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.