Митрополит Епифаний: РПЦ - последний форпост Путина в Украине 2.02.2019, 18:11

Предстоятель единой православной церкви Украины Епифаний

Фото: Українська правда

С укреплением единой украинской церкви РФ будет терять влияние.

Русская православная церковь является последним форпостом президента РФ Путина в Украине. Такое мнение высказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний. Об этом пишет liga.net.

"Постепенно Россия будет терять влияние именно через души православных украинцев здесь", - убежден предстоятель.

Ранее он сообщил, что уже более 100 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины.

УПЦ МП заявляла, что по результатам 2018 года в ее составе было 12092 приходов.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю созданной на объединительном соборе Православной церкви Украины Епифанию посох и томос, который провозглашает автокефалию - независимость украинской церкви от России.