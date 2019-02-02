«Представьте, сколько населения потеряло работу» 2 2.02.2019, 18:23

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Иллюстрационное Фото

Источник: onliner.by

Как живет райцентр под Бобруйском.

«Вечерний Бобруйск» побывал в райцентре – городском поселке Глуск. Картина получилась в серых тонах, но это совсем не из-за погоды.

Татьяна Денисенко, хозяйка магазина кондитерских изделий:

– Сама я из Сибири, но в 1995 году мы с мужем по наставлению свекрови переехали в Глуск. Когда здесь было большое население, было веселее. Например, когда я родила первого ребенка, на моей улице было очень много детей, а сейчас только старики, которые остались не жить, а доживать.

Раньше, еще лет пять-шесть назад, у нас были маслозавод, плодовоовощной и асфальтный заводы, колхозы были богатые. Теперь этого нет, все разобрано «под ноль». Представьте, сколько населения потеряло работу! Молодежь уезжает, в основном в большие города, в Россию на заработки. Например, у меня ребенок: она отучилась в Минске на юриста-политолога, осталась работать там в фирме, где более-менее оплачивается, но конкретно по своей специальности устроиться не смогла. Сын наших друзей отучился на менеджера и уехал в Москву, сюда приезжает в гости. Там он зарабатывает на то, чтобы оплачивать квартиру и жить. Я же своему ребенку, чтобы она работала в Минске, жилье помогаю оплачивать.