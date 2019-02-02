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Фотофакт: В Витебске солдат согнали убирать снег

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  • 2.02.2019, 19:16
  • 2,451
Иллюстрационное фото
Источник: Зеркало недели

Платить им за это никто не собирается.

В Борисове дворников не хватает — нет желающих работать в мороз и снег за 150 рублей. Коммунальщики настойчиво просят жителей самих убирать подъезды и прилегающую территорию, пишет телеграм-канал «Баста».

Витебские власти же подошли к решению проблемы «более серьезно», справедливо предположив, что заставить жителей города расчищать снежные завалы не получится.

Место дворников в областном центре заняли солдаты-срочники. Платить им за это, естественно, никто не собирается.


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