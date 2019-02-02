Фотофакт: В Витебске солдат согнали убирать снег 13 2.02.2019, 19:16

2,451

Иллюстрационное фото

Источник: Зеркало недели

Платить им за это никто не собирается.

В Борисове дворников не хватает — нет желающих работать в мороз и снег за 150 рублей. Коммунальщики настойчиво просят жителей самих убирать подъезды и прилегающую территорию, пишет телеграм-канал «Баста».

Витебские власти же подошли к решению проблемы «более серьезно», справедливо предположив, что заставить жителей города расчищать снежные завалы не получится.

Место дворников в областном центре заняли солдаты-срочники. Платить им за это, естественно, никто не собирается.