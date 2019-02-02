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Блокирование российских ресурсов и программ - в мировом тренде

  • 2.02.2019, 19:27
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Украина находится под прицелом не просто российских хакеров-одиночек, а организованных спецслужб.

Далее будет все больше нарастать напряженность между властями разных стран и производителями устройств или программного обеспечения с целью защиты личных данных своих граждан, а также государственного и корпоративного сектора. Сегодня блокирование российских ресурсов и программ, тех же "ВКонтакте", "Одноклассники", антивирусов "Лаборатории Касперского" и Dr. Web, уже представляется в совершенно ином свете.

Об этом в своей статье для «Зеркало недели» пишет эксперт Герман Богапов. По его мнению, на фоне глобальных процессов это совсем не выглядит чем-то из ряда вон выходящим, особенно с учетом продолжающейся гибридной и горячей войны России против Украины.

"Украина находится под прицелом в первую очередь не просто российских хакеров-одиночек, а организованных спецслужб, которые взяли под контроль российские социальные сети, антивирусные компании и производителей контента. Хорошо хоть Россия не в состоянии производить собственные устройства, те же смартфоны, для массового рынка", , — подчеркивает эксперт.


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