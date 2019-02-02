В Бресте предприниматель установил «доску позора» 5 2.02.2019, 19:34

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Фото: belsat.eu

Так он борется с людьми, которые портят его имущество.

Индивидуальный предприниматель Юрий Андреюк борется с несознательными гражданами, которые разрисовали его остановку. На доске он вешает портреты людей, которые ведут себя неподобающим образом, передает «Белсат».

В Бресте возле остановки общественного транспорта «Технический университет» появились «доска позора» и несколько камер видеонаблюдения. Установил это местный индивидуальный предприниматель Юрий Андреюк, самовольно. Почему он решил защищать остановку? Дело в том, что остановка и три киоска относятся к его собственности. На доске мужчина размещает портреты людей, которые ведут себя неподобающим образом. Пока на доске позора висят портреты двух человек, но скоро, по словам предпринимателя, появится и третий портрет.

Предприниматель вешает на доску портреты людей, которые оставляют мусор на остановке или спят на лавке

«Законно это или незаконно — уже третья сторона. Главное для меня, что «доска позора» дает реальный эффект», — рассказал Юрий Андреюк. — Доска была сделана, и это подействовало. Мы повесили ее в декабре, и с тех пор у нас ни разу не разрисовали остановку. Мне даже звонили люди и благодарили за нее. У нас исчезли многие проблемы, которые приходилось решать по несколько раз в неделю. Ко мне уже обращались другие предприниматели, чтобы разместить на моей «доске позора» фотографии тех людей, которые портят их имущество. Я не против — только должны быть видеодоказательства.

Я вам больше скажу: мы смогли остановить преступления. Человек хотел ограбить киоск автовокзала, но, когда понял, что его лицо попал на камеры, он остановился — только испортил мои камеры. Сейчас мы его ищем, и его лицо также появится на «доске позора», попробуем так найти человека».

Пока же граждане, чьи портреты размещены на доске позора, никуда не жаловались. Более того, Юрий Андреюк уже долгое время ищет их, и даже создал ютуб-канал, на котором выкладывает ролики с нарушителями. Предприниматель обращался и в милицию. Вот только там мало чем помогли. Интересно, что в один из таких роликов попал участковый Московского РОВД Бреста Роман Трофимук, который, как видно на видео, разговаривает с мужчиной. Тот – вероятно, пьяный – спал на остановке. Напомним, Роман Трофимук трижды находил журналистов, сотрудничающих с «Белсатом», чтобы составить на них протоколы по 22.9 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ).