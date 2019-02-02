Минское «Динамо» одержало волевую победу над рижскими одноклубниками 2 2.02.2019, 19:55

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Белорусские хоккеисты активно провели первый период.

Хоккеисты минского «Динамо» одержали волевую победу над рижскими одноклубниками — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0), пишет tut.by.

Минчане активно провели первый период, нанесли в пять раз больше бросков, но так и не смогли открыть счет.

А в начале второй двадцатиминутки рижане реализовали большинство. Шайбу забросил Брэндон Макмиллан.

Минчане побежали отыгрываться и смогли сравнять счет в концовке периода, когда Уиркош расстрелял ворота Гудлевскиса с близкого расстояния.

А в начале заключительной трети Теему Пулккинен пушечным броском с круга вбрасывания вывел минчан вперед. Рижане имели множество возможностей отыграться, дважды атаковали 5 на 3, сняли вратаря за пять минут до сирены, но не реализовали свои шансы. Более того, в самой концовке игры Патрик Уиркош оформил дубль, установив окончательный счет матча, — 3:1.

«Динамо» Мн: Энрот (Карнаухов); Лисовец — Хенкель, С. Костицын — Терещенко (К) — Когалев; Знахаренко — Блум (А), Пулккинен — Хауден — Дроздов; Евенко — Уиркош, Парфеевец — Литвинов — Ковыршин; Китаров (А) — Волков — Бокун.

«Динамо» Р: Гудлевскис (Билялов); Алишаускас — Зиле, Дзиеркалс — Джериньш — Макмиллан; Шуленин — Майоне, Дарзиньш (К) — Виделль — Редлихс; Сотниекс — Гимаев, Мейя — Батня — Гегерис; Павлов — Берзиньш — Липсбергс; Балинскис, Разгалс.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY