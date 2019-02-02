Kак в Минске 13 коммунальщиков убирали один подвал 5 Кастусь Шиталь, nn.by

2.02.2019, 20:09

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Зарисовка из жизни.

Сегодня во Фрунзенском районе Минска мог наблюдать интересную картинку.

Уже второй день работники коммунальных служб наводят порядки в подвалах домов.

В том, что коммунальщики наводят порядок, нет ничего удивительного. Удивительно то, как это делается. Вот, вдоль соседнего дома медленным, прогулочным шагом идет группка работников. Человек восемь. Впереди, как вожак в стае, мастерица с папкой в руках. Еще несколько человек в оранжевых жилетах находятся во дворе, а некоторые работники не имеют жилетов — и поэтому мне трудно сразу оценить их количество.

И вот, неспешной походкой они подходят к одному из подъездов. Там уже открыта дверь подвала. Эти люди, около десятка человек, должны убирать подвал. Подвал, в котором десяти людям трудно собраться, не говоря про то, чтобы что-то делать. На часах — 15:01.

Минут шесть-семь рабочие действительно не стоят на месте. Они то заходят в подвал, то выходят, то выносят оттуда различные доски и другие вещи, которые жители, не обратившие внимание на объявления, не убрали из общих помещений подвала. Правда, стоять они должны — чтобы пропустить коллег, чтобы разминуться, чтобы дождаться своей очереди приложить рабочие усилия. Ну и видно, что не спешат работать, работают очень медленно.

В 15:08 уже человек шесть-семь просто толкутся у подъезда. Курят сигареты, что-то обсуждают, громко разговаривают, шутят, смеются. Весело у людей проходит рабочий день! С каждой минутой эта группа увеличивается. Я начинаю считать и не верю своим глазам. Их — тринадцать человек!

Тринадцать человек, чтобы убрать один подвал!

Проходит еще несколько минут. С подвала на свалку выносятся последние старые двери, лыжи и тумбочка. Тогда мастерица с еще двумя работниками медленно идут к двери другого подъезда и… стоят там, возможно, набирают кого-то в домофон.

Похоже, хотят, чтобы кто-то из жильцов открыл подвал. Когда я вчера заходил в подъезд, группка коммунальщиков собралась возле моего подъезда. Прохожу мимо и слышу сзади голос: «Мужчина, можете открыть подвал?» Выходит, коммунальщики не имеют ключей от подвалов?

На этот раз, несмотря на ожидание, попасть в подвал им не удалось. В 15:21, после десяти минут ничегонеделания, бригада из тринадцати человек докуривает сигареты, медленно поднимается и медленно-медленно эта процессия во главе с мастерицей с папкой направляется в соседний двор…

Теперь считаем. На один подъезд тринадцать человек потратили двадцать минут. Половину этого времени работали — да и то работали неэффективно, так как в тесном помещении мешали друг другу, и должны были больше стоять ждать, чем работать. Вторую половину — сидели без дела.

По скромным подсчетам, на этом одном отдельно взятом подвале коммунальщики впустую потратили три человеко-часа. А вся эта трата времени оплачивается из коммунальных услуг, и с дотаций из бюджета. А сколько времени и денег тратится на такую уборку во всем Минске?

Кстати, часть пешеходных дорожек в нашем квартале после снегопада так толком и не расчистили. Если спросить у коммунальщиков, то, вероятно, сказали бы, что не хватает времени и людей.

Кастусь Шиталь, nn.by