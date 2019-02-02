Траектория Венесуэлы Андрей Каракуц, «Зеркало недели»

2.02.2019, 20:20

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Фото: Nicolás Maduro / Facebook

Многолетний кризис в Венесуэле стремительно приближается к развязке.

И во многом это предопределяется тем, что венесуэльскую оппозицию и временного президента Хуана Гуайдо поддерживает международное сообщество. В первую очередь Соединенные Штаты.

Легитимность Хуана Гуайдо уже признали Аргентина, Бразилия, Грузия, Израиль, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Парагвай, Перу, США, Чили и Эквадор. Страны Европейского Союза поставили ультиматум, заявив, что признают Гуайдо, если Николас Мадуро не объявит о новых президентских выборах в начале февраля. В то же время Иран, Китай, Куба, Россия, Турция и ряд других стран по-прежнему признают режим Мадуро. А Гавана и Москва, судя по всему, готовы к прямому вмешательству, чтобы продлить правление наследника Уго Чавеса.

Причиной нынешнего политического кризиса в Венесуэле стало бедственное экономическое положение, в котором латиноамериканская страна находится на протяжении уже нескольких лет. "Боливарианский социализм", строившийся с 1999 г. Уго Чавесом и его последователем Мадуро, на деле оказался клептократической однопартийной системой, которая под лозунгами единения с народом разграбила богатую природными ресурсами страну.

Неспособность властей управлять экономикой привела в Венесуэле к гуманитарной катастрофе. Курс суверенного венесуэльского боливара (заменившего в августе 2018 г. венесуэльский боливар, который испытывал гиперинфляцию до 4 000 000%) в январе 2019 г. упал с 638 до 3290 боливаров за доллар. Фабрики и заводы массово закрываются, наблюдаются постоянные сбои с поставками воды и электричества. В магазинах нет хлеба, муки, мыла и туалетной бумаги. Повседневная жизнь венесуэльцев превратилась в постоянный поиск еды, лекарств и других базовых товаров. В результате более 3 млн чел. (а это почти 10% населения Венесуэлы) были вынуждены бежать в соседние страны — Бразилию и Колумбию.

Главной опорой режима Мадуро остаются вооруженные силы. Еще при Уго Чавесе армия получила контроль над нефтяными и другими природными ресурсами. Прибыльным бизнесом для военных также стала наркоторговля. Картель "Лос Солес", получивший свое название от золотых звезд на погонах генералов венесуэльской армии, по своей влиятельности сравнялся с первыми лицами государства. Также военные занимаются распределением продуктов питания, что создает широкие возможности для злоупотреблений.

Выступая перед своими военнослужащими, Мадуро все же доверяет им не до конца

Фото: Nicolás Maduro / Facebook

Выступая перед своими военнослужащими, Мадуро все же доверяет им не до конца.

Попытки свергнуть Мадуро предпринимались венесуэльской оппозицией уже несколько раз. Но именно сейчас сложились все необходимые для этого условия. Во-первых, оппозиция получила единого лидера — 35-летнего политика, который не связан со старыми элитами и коррупционными скандалами. Во-вторых, в его поддержку выступило международное сообщество, которое обладает реальными рычагами для оказания давления на режим Мадуро.

Еще в 2017 г. была создана группа из 14 стран Северной, Южной Америки и Карибского бассейна, т.н. "Лимская группа", поставившая своей целью разрешить кризис в Венесуэле. Эти страны, в частности, не признали результаты президентских выборов 2018 г. и первыми выступили с заявлениями о нелегитимности Мадуро после его инаугурации 10 января 2019 г. В эту группу входят такие страны как Бразилия и Колумбия, наиболее заинтересованные в решении гуманитарного кризиса в стране-соседе.

Такие международные форматы как "Лимская группа" дополняют усилия главного игрока — Соединенных Штатов. Администрация Дональда Трампа еще накануне массовых протестов начала консультации с венесуэльской оппозицией. Хуан Гуайдо получил прямую поддержку Вашингтона как единственный легитимный лидер Венесуэлы. При этом Дональд Трамп заявил, что для смещения Мадуро в ход могут пойти любые методы, в том числе военное вторжение.

Пока что военный сценарий не рассматривается как приоритетный. Цель венесуэльской оппозиции — заручиться поддержкой армии для смены власти. И в этом вопросе США начали реализацию сценария, направленного на подрыв финансовой базы режима Мадуро.

29 января Вашингтон заблокировал все активы государственной нефтегазовой компании Венесуэлы (PDVSA) в США. Администрация Трампа запретила американским компаниям вступать в финансовые транзакции с дочерней компанией PDVSA Citgo, зарегистрированной в Техасе, до того момента, пока она остается под контролем правительства Мадуро.

Данное решение закрывает рынок для 40—45% экспорта венесуэльской нефти (около 500 тыс. баррелей в день). В целом около 95% доходов бюджета режима Мадуро составляет как раз продажа энергоресурсов. Перенаправить эти потоки другим потребителям будет практически невозможно, так как три четверти добываемой в Венесуэле нефти — это тяжелая нефть, перерабатываемая преимущественно в Соединенных Штатах.

Для самих США отказ от венесуэльской нефти будет потерей лишь 6% импорта, а на мировом рынке энергоресурсов сейчас наблюдается переизбыток предложения. Кроме того, согласно данным Администрации энергетической информации, в 2018 г. США нарастили собственную добычу до рекордных 10,9 млн баррелей в день (рост на 1,6 млн баррелей в день по сравнению с 2017 г.).

Важно отметить, что США были чуть ли не единственными клиентами, которые платили Венесуэле твердую валюту. Поставки нефти в Китай и Россию осуществляются преимущественно в счет возвращения кредитов. Под угрозой оказалась и существующая схема бартера между США и Венесуэлой — нефтепродукты в обмен на сырую нефть, что грозит топливным кризисом для латиноамериканской страны.

Потеря нескольких миллиардов долларов дохода, используемых, прежде всего, для импорта продуктов питания, еще более углубит гуманитарную катастрофу в Венесуэле. При этом США заявили, что деньги за существующие поставки в период до 29 марта будут перечисляться на счета временного президента Хуана Гуайдо.

Таким образом, снизив зависимость от поставок нефти из Венесуэлы, США обернули зависимость Каракаса от экспортных доходов в мощный рычаг давления. Вариантов у Мадуро в данной ситуации не так уж и много. И кроме надежды на лояльность армии, он уповает на поддержку трех своих главных союзников.

Наиболее заинтересованной в сохранении правящего режима в Венесуэле является Куба. Ежедневно эта страна на безвозмездной основе получает около 50 тыс. баррелей нефти и топлива, что сохраняет возможность поддерживать приемлемые социальные стандарты на "острове Свободы". Кубинские военные и представители кубинских спецслужб в Венесуэле обеспечивают личную безопасность Мадуро и будут готовы сражаться до последнего.

Вторым игроком, который может понести значительные потери в случае ухода Мадуро, является Российская Федерация. Еще при правлении Уго Чавеса, в обмен на инвестиции в энергетическую и горную промышленность, а также поставки вооружений, Москва получила контроль над частью нефтегазовой добычи Венесуэлы: "Роснефть" получила акции в наиболее выгодных проектах PDVSA.

По расчетам агентства Reuters правительство России и компания "Роснефть" с 2006 г. предоставили Венесуэле кредиты или кредитные линии на общую сумму не менее

17 млрд долл. При этом уже с 2017 г. выплаты этого долга постоянно откладываются и реструктуризируются. Даже достигнутые соглашения о ежедневных поставках РФ венесуэльской нефти в размере 380 тыс. баррелей выполняются едва на половину.

Также "Роснефть" владеет 49,9% акций в американской компании Citgo, на которую США наложили описанные выше санкции. Более того, венесуэльская оппозиция заявила, что планирует пересмотреть существующие соглашения с Россией в нефтегазовой сфере. Поэтому слухи о вывозе венесуэльского золота российскими самолетами могут иметь рациональную подоплеку: Москва пытается вернуть хотя бы часть своих инвестиций в эту страну.

Но кроме долгов и энергетических активов, Россия имеет также геополитические интересы в Венесуэле. Москва уже более 10 лет рассматривает возможность установления долгосрочного военного присутствия в Латинской Америке. В 2008-м, 2013-м и декабре 2018 г. российские стратегические бомбардировщики Ту-160 приземлялись в Венесуэле. Также велись активные переговоры о временном базировании Ту-160 на острове Орчила в Карибском море. В условиях обострения российско-американских отношений размещение российской стратегической авиации к югу от границ США могло бы стать мощным козырем в переговорах о договоре о ракетах средней и меньшей дальности, о войне в Сирии и российской агрессии против Украины.

Здесь напрашивается аналогия между Венесуэлой и Сирией, где Москва для защиты своих инвестиций и геополитических интересов готова до последнего защищать правящий режим. Но кроме очевидных логистических проблем, планам РФ не благоприятствует стратегическая ситуация: существует реальный сценарий прямого военного вмешательства со стороны США, а также Колумбии и Бразилии. Поэтому план Москвы заключается в затягивании переговоров и попытках продлить агонию режима Мадуро на максимальный срок.

Третьим игроком, заинтересованным в сохранении статус-кво, является Китай. Венесуэла должна этой стране около 23 млрд долл. и выплачивает их поставками сырой нефти по той же схеме, что и России. Китай также продает в эту страну военную технику, и установление проамериканской администрации в Венесуэле может поставить эти контракты под угрозу. Но насколько Пекин готов повышать ставки в отношениях с США в условиях двустороннего конфликта о торговых пошлинах? Вероятность того, что Китай вмешается напрямую, остается крайне низкой. Однако это не означает, что не будет оказана как дипломатическая, так и скрытая поддержка России и Кубе.

На данный момент ключевой вопрос: как поведет себя венесуэльская армия? Оппозиция не оставляет надежд переманить на свою сторону средний и младший военный состав, который, как и остальное население, сталкивается с экономическими лишениями. Также ведутся переговоры с военной верхушкой об условиях амнистии, которая будет объявлена для тех, кто присоединится к оппозиционерам. На 2—3 февраля планируются очередные акции протеста, которые определят траекторию внутреннего конфликта.

Андрей Каракуц, «Зеркало недели»