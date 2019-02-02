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«Все захватили»: Гомельчане вышли на стихийный митинг

  • 2.02.2019, 20:32
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Фото: svaboda.org

В Гомеле жители восстали против строительства нового дома во дворе.

Жители пяти домов по улице Быховской в Гомеле протестуют против появления у них новых соседей. В понедельник местные люди увидели, что в их дворе срубили деревья и огородили забором площадку под строительство, передает «Радыё Свабода».

«Нас никто не предупредил, мы ничего не знали. У нас забирают последний лоскут зеленой зоны, наши тротуары, нашу территорию. Это незаконно, произвол и издевательство», - говорят жители квартала.

Где и что будут строить

Строительство нового 11-этажного дома на 44 квартиры запланировано в квартале между домами №№ 99, 105, 111, 113, 113А улицы Быховской.

Фото: svaboda.org

Заказало новый дом управление капитального строительства. До понедельника здесь был двор, зеленая зона, лавочки - место отдыха для детей и взрослых. «Все захватили, деревья срубили, обнесли забором, дорогу засыпали щебнем», - говорят жители дома № 111.

Чем новый дом мешает местным

- Не будет свободной территории возле домов.

- Ухудшится экологическая ситуация: срубили деревья, заберут зеленую зону под строительную площадку.

- Парковка для нового дома будет расположена возле домa113А, в котором уже живут люди.

- По словам жителей под угрозой - жизнь и здоровье детей, которые ходят в школу по дороге, где будет ездить строительная техника.

- Основная часть тропинок, ведущих в поликлиники, магазины, школы перекрывается в процессе строительства.

Фото: svaboda.org

- Санитарный разрыв от автостоянок до зон отдыха и детских площадок должен быть не менее 20 метров. Данная норма нарушена, считают жители.

- Возрастет нагрузка на старые коммуникации.

- В окна первого этажа дома № 113а не будет попадать солнце.

- Нарушены интересы тысячи жителей квартала.

Утвержденным Генеральным планом микрорайона данное строительство не предусматривалось.

Жители Быховской начали сбор подписей - уже 200 человек поставили свои автографы. Обращение они направят в администрацию Лукашенко, облисполком, горисполком, администрацию района.

Фото: svaboda.org

В письме люди пишут, что строительство дома - незаконное, нарушены нормы строительства, санитарно-гигиенические и другие.

«О строительстве мы не были проинформированы должным образом, и не имели возможности высказать свое мнение по поводу ухудшения условий жизни, отдыха, экологии, нарушения нормативов строительства. Наши интересы были нарушены и не учтены. Мы не говорим - хотим мы, не хотим, а ссылаемся на конкретные нормы законодательства, которые были нарушены», - говорит житель дома № 111 Александр Лобанов. В этом микрорайоне он прожил 44 года.

Что говорят жители Быховской

Фото: svaboda.org

Татьяна Терлецкая живет в доме № 113а. Она утверждает, что никто не знал о планах строительства дома. Только после того, как во дворе поставили забор, на сайте администрации Советского района они нашли предложение поучаствовать в общественном обсуждении этой стройки. Объявление было размещено в 2017 году. «Мы живем в давно застроенном квартале, и надо быть просто параноиком, чтобы каждый день открывать сайт администрации Советского района в поисках какой-то угрозы, которая подкрадывается к нам», - объясняет жительница Гомеля.

Она переживает за своих соседей - пенсионеров, которые по состоянию здоровья не выходят из квартир. Новый дом заслонит им свет. «Солнце они будут видеть только на картинках и в телевизоре», - уверена Татьяна.

Площадку около их дома «захватят» под парковку для новоселов. «В новом доме только 44 квартиры. А нас здесь живет более тысячи жителей. Почему наши интересы, большинства, не учитываются? Улучшить свои жилищные условия за наш счет - почему такая несправедливость? », - возмущенно жительница Гомеля.

Пенсионерка Элеонора Руденко плакала на собрании. Она имеет серьезные проблемы со зрением, и теперь, когда загородили тротуар, не знает, как попасть в поликлинику по разбитым лестницам.

Фото: svaboda.org

Мария Вавуткина живет здесь с 1975 года, сама сажала деревья, которые сейчас срубили. «Что администрация нам сделала для благоустройства за эти годы? Ничего. Новых деревьев не сажали. Площадка детская - один стыд. Лестницы разломаны. С коляской молодым мамам негде пройти. Теперь последнее забирают. Мы никто для государства», - говорит пенсионерка.

Фото: svaboda.org

Что предлагают жители Быховской

- Остановить строительство.

- Новый дом построить в новом районе «Шведская горка».

«Еще лучше - построить новый дом перед зданием администрации Советского района. Там огромная свободная площадка. Пусть там строят».


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