Закредитованность россиян достигла исторического рекорда 2.02.2019, 20:41

Каждый третий житель РФ должен банку.

Каждый третий житель России выплачивает кредит, показал опрос, проведенный исследовательским агентством MAGRAM Market Research, пишет finanz.ru.

Из тех, кто оказался должен банку, две трети расплачиваются по потребительским кредитом, а остальные - по ипотечным.

В среднем заемщики отдают банку четверть своего дохода, причем выплаты по ипотеке и потребительским кредитам почти не отличаются (27% и 25% от дохода соответственно).

Чаще всего (32%) потребительские кредиты берутся на ремонт квартиры, дачи или дома. Каждый четвертый оформил займ ради покупки авто, а каждый пятый - для приобретения бытовой техники и электроники (18%).

13% заемщиков тратят кредиты, 9% - на выплату другого кредита. Еще 7% берут его на лечение, 5% - на отпуск или свадьбу. И лишь 1% физлиц обращаются в банки ради долгосрочных инвестиционных целей, оформляя кредит, например, на развитие бизнеса или обучение.

Чаще всего кредиты, в том числе ипотеку, берут люди с доходом ниже среднего - таких 36%, показало исследование.

Самые "закредитованные" федеральные округа - это Сибирский и Уральский. Доля выплачивающих потребкредит или ипотеку составляет там 43% и 38% соответственно (в среднем по стране эта цифра составляет 32%).

За год банки выдали населению 2,727 триллиона рублей новых кредитов, увеличив портфель до 14,901 триллиона рублей.

Общий долг домохозяйств - с учетом займов МФО - достиг 15,9 триллиона рублей (на начало декабря) Это 27,84% от денежных доходов населения - абсолютный исторический рекорд, указывает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

Люди берут кредиты, чтобы подтянуть уровень жизни, который, согласно Росстату, падает пятый год подряд.

«Все-таки роста реальных доходов населения в прошлом году не было, его нет, по сути, последние четыре года. И мы видим, что население как раз замещает выпадающие доходы банковским кредитом, то есть люди с помощью банковского кредита просто поддерживают свой уровень жизни, - объяснял в начале января глава «Открытия» Михаил Задорнов. - Люди просто хотят поддержать свой жизненный уровень, обновить какие-то вещи, съездить в отпуск именно за счет кредита».