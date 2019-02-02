Генерал ВВС Венесуэлы: 90% военных настроены против Мадуро 9 2.02.2019, 20:49

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Фото: РИА Новости

На сторону Хуана Гуайдо перешел первый венесуэльский генерал

Самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо поддержал первый высокопоставленный представитель вооруженных сил страны. В распространенном в субботу, 2 февраля, в соцсетях видеоролике командующий центра планирования в штабе ВВС Венесуэлы Франциско Янес Родригес заявил, что признает главу Национальной ассамблеи президентом страны, пишет «Немецкая волна».

"90 процентов военных настроены против Мадуро"

"Я выступаю за демократическую Венесуэлу, за родину наших детей", - отметил генерал. Он призвал своих "товарищей по оружию" не отворачиваться от народа Венесуэлы, а всех граждан - выйти мирно на улицы и защитить "президента Хуана Гуайдо". По словам Янеса Родригеса, против официально избранного президента страны Николаса Мадуро настроены 90 процентов военнослужащих.

Одновременно генерал сообщил, что "в связи с событиями последних часов переход к демократии неизбежен". Он призвал Мадуро покинуть страну и указал, что у него есть "два самолета, находящихся в постоянной готовности".

До сих пор военные безоговорочно поддерживали Николаса Мадуро.

Кризис в Венесуэле

В мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Мадуро одержал победу, набрав около 70 процентов голосов. 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста против Мадуро. Спустя сутки председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Он заявил, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры" и восстанавливая конституционный порядок. В знак поддержки Гуайдо на улицы Каракаса вышли тысячи его сторонников.

Временным главой Венесуэлы Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада, Австралия, ряд государств Европы. 31 января о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы заявил Евросоюз.