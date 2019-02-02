Борцы с аккумуляторным заводом в Бресте намерены провести четыре митинга 2.02.2019, 21:01

Фото: Deutsche Welle

Об этом брестчане предупредили власти.

Четыре уведомления о проведения митингов: 2 на 16 февраля и 2 на 17 февраля были поданы в Брестский горисполком 1 февраля. Планируемое место проведения – площадка у сцены в парке воинов-интернационалистов, пишет «Брестская газета».

Цель массового мероприятия, как и ранее, – выражение протеста против строительства завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «АйПауэр», информирование граждан о вредности производства для здоровья людей и окружающей среды, информирование о ходе общественной кампании против аккумуляторного завода.