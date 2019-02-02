закрыть
2 февраля 2019, суббота, 21:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Борцы с аккумуляторным заводом в Бресте намерены провести четыре митинга

  • 2.02.2019, 21:01
Фото: Deutsche Welle

Об этом брестчане предупредили власти.

Четыре уведомления о проведения митингов: 2 на 16 февраля и 2 на 17 февраля были поданы в Брестский горисполком 1 февраля. Планируемое место проведения – площадка у сцены в парке воинов-интернационалистов, пишет «Брестская газета».

Цель массового мероприятия, как и ранее, – выражение протеста против строительства завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «АйПауэр», информирование граждан о вредности производства для здоровья людей и окружающей среды, информирование о ходе общественной кампании против аккумуляторного завода.


популярное за неделю

Мнение

Последнее бесстыдство
Последнее бесстыдство Ирина Халип
Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип
Потому что «Крым» – наш
Потому что «Крым» – наш Виталий Портников
Лучший путь к переменам - честные выборы
Лучший путь к переменам - честные выборы Николай Статкевич