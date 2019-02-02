Опрос: Большинство жителей Литвы считают себя счастливыми 2.02.2019, 21:13

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Литва становится эмоционально более привлекательной для своих граждан.

«Такие патриотические события, как столетие государства вносят достаточно явный вклад в лучшее самоощущение людей и чувство счастья. Это хороший повод посмотреть на себя с положительной стороны, почувствовать единство и общность», – считает психолог центра Гинтараса Хоментаускаса. Об этом пишет delfi.lt.

Согласно данным исследования, 83,2% опрошенных выразили чувство гордости своим государством.

Хоментаускас отмечает, что показатель счастья человека определяется не только обстоятельствами, в которых он живет, но и оценкой того, как он может изменить имеющуюся ситуацию.

"Обществу важно видеть будущее в светлых тонах и иметь надежду – только в таком обществе люди будут счастливы. (...) Больше доверяем государственным ведомствам, должностным лица, общему социальному строю. Хотя еще много недовольства жизнью, все же есть прорыв в доверии созданной самими социальной структуре. Люди чаще утверждают, что могут оказать влияние на общественную жизнь, они чувствуют, что у них есть сила для изменений в обществе", – отметил психолог.

По данным опроса, 63,7% людей ощущают, что они нужны обществу, а 26,4% считают, что могут оказывать влияние на общественную жизнь. С 2008 года это самые высокие фиксировавшиеся показатели.

Опрос эмоционального состояния жителей проводится с 2008 года. Его проводила компания Baltijos tyrimai, в опросе приняли участие 1029 респондентов.