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Выборы в Украине: документы в ЦИК подали более 70 человек

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  • 2.02.2019, 22:13
Фото: day.kyiv.ua

ЦИК зарегистрировала кандидатами 28 человек.

Документы в Центральную избирательную комиссию на регистрацию кандидатами в президенты Украины подали уже более 70 человек. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-секретарь украинского Центризбиркома Константин Хивренко.

Как отмечается, с начала избирательной кампании кандидатами в президенты Украины зарегистрировали 28 человек.

"В целом заявления о регистрации кандидатами в ЦИК подали более 70 человек. Из них 28 человек зарегистрированы кандидатами. 22 лицам было отказано в регистрации", - рассказал Хивренко.

В комиссии напомнили, что 2 февраля прием документов продлится до 18:00, а в последний день приема заявлений 3 февраля – с 9:00 до 24:00.


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