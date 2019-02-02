Шведский бренд H&M откроет в этом году магазин в Беларуси 1 2.02.2019, 22:21

Фото: 112.ua

Появилось официальное подтверждение.

Шведский бренд H&M официально подтвердил намерение открыть в этом году магазин в Беларуси, пишет tut.by.

В декабре 2018 года сообщалось, что в Минске зарегистрировали юрлицо белорусской компании от шведского бренда. С компанией вел переговоры столичный торговый центр Green City.

— В 2019 году они намерены реально открыть как минимум один магазин. Площадка для этого в Green City есть в двух локациях, — рассказывал тогда совладелец этого торгового центра Игорь Курач. — Можем предложить как одноуровневый вариант, так и двухуровневый. Мы в очень активной стадии переговоров, можно сказать, что в завершающей стадии.

Отмечалось также, что в планах у H&M открыть сразу несколько локаций, чтобы минимизировать риски. Для этого рассматривают столичные ТЦ площадью от 50 тысяч кв. м, в том числе и строящийся Palazzo.