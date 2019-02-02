Сельчане - чиновникам: У нас уже накипело 1 2.02.2019, 22:44

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ФОто: racyja.com

Люди возмущены платным посещением леса и озера в Ивацевичском районе.

Два дня шло разбирательство по поводу платного посещения леса и озера Выгонощи в Ивацевичском районе. Такой была реакция чиновников на требование сельчан сделать посещение леса и озера бесплатными, передает «Радыё Рацыя».

Письмо с 70-ю подписями было направлено в администрацию Лукашенко и на сайт правителя. Дело рассмотрели два человека из управления делами Лукашенко, приехало районное начальство вместе с областным.

ФОто: racyja.com

Почему-то «высокие гости» хотели встретиться только со мной, говорит один из подписантов, многодетный отец Александр Иванов:

- Я задал вопрос: почему только со мной, так как письмо коллективное, здесь есть люди, которые также хотели бы встретиться, поговорить, обсудить эти вопросы.

ФОто: racyja.com

По словам Иванова, сельчане, среди которых охотники и рыбаки, проигнорировали нежелание чиновников встречаться с людьми. Они пришли сами. Сначала человек 20, а потом все время подходили и подходили. И довольно жарко выплеснули наболевшее:

- Местные жители начали все свои возмущения выражать. То, что касается и оплаты, и рыбалки. Возмущение стало накипать.

Люди говорили не только про платное посещение леса и озера, а и об уменьшении рыбы в озере и почему ее нельзя купить. Беспокоит сельчан и исчезновение глухарей в лесу из-за бесконтрольной вырубки лесных делянок.

Люди ждут ответа от чиновников.