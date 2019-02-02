Чудо статистики: российский ВВП задним числом вырос на 2% 2.02.2019, 22:32

Фото: sostav.ru

Это далеко не первый случай, когда Росстат задним числом приукрашивает цифры.

"И все-таки российский ВВП в прошлом году удивительным образом вырос на 2%. Об этом в прошлый понедельник объявило министерство экономики со ссылкой на данные статистического ведомства Росстат", - передает немецкое издание Handelsblatt (перевод - inopressa.ru).

"Ранее ожидался рост в 1,8%, однако тенденция все же указывала на более слабый результат, - отмечает автор статьи Андре Баллен. - Путин на своей ежегодной пресс-конференции говорил о 1,7%, а председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и вовсе пришел в своих расчетах к показателю в 1,5%".

Главной причиной неожиданного статистического роста экономики якобы явилось развитие строительной отрасли. Сообщается, что за год строительство выросло на 5,3%.

"Убедительный результат, если учесть, что строительство стадионов и отелей, развитие инфраструктуры для главного события года, чемпионата мира по футболу 2018 года, вообще-то почти полностью было завершено до прошлого года", - замечает журналист.

Эксперты, продолжает Баллен, сомневаются в правдивости данных. "В некоторые месяцы пересмотр в номинале составляет несколько десятков миллиардов рублей. Такие "досчеты" не объяснить чем-то осмысленным. Похоже на некие статистические фокусы", - прокомментировал ситуацию Игорь Поляков из московского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

"Это далеко не первый случай, когда Росстат задним числом приукрашивает цифры, - указывает Баллен. - По словам бывшего заместителя министра энергетики Владимира Милова, ведомство каждый раз придумывает себе новый метод для того, чтобы получить желаемый результат. Еще в 2016 году изначальное падение ВВП на 0,2% превратилось год спустя в рост на 0,3%".

"Одного не смог устранить Росстат этим статистическим чудом: падающих доходов россиян. Они, даже по официальным данным, сокращаются пятый год подряд".

"Согласно прогнозу, доходы должны были увеличиться на 3,6%, но вместо этого упали на 0,2%, - подчеркивает издание. - Таким образом, обеднение населения продолжается. В последний раз такая тенденция наблюдалась в 1990-е годы. (...) Уровень зарплат упал тогда значительно более резко, однако даже тогда негативная тенденция не сохранялась так долго".

"О том, как объяснить такой дисбаланс между растущей экономикой и падающими доходами, Росстат комментариев не предоставил. Однако, - отмечает Баллен в заключение, - есть одна любопытная деталь: в декабре в отставку ушел руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов, много лет занимавший этот пост. Чудо произошло непосредственно после его ухода".