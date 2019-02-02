закрыть
2 февраля 2019, суббота, 23:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Чудо статистики: российский ВВП задним числом вырос на 2%

  • 2.02.2019, 22:32
Фото: sostav.ru

Это далеко не первый случай, когда Росстат задним числом приукрашивает цифры.

"И все-таки российский ВВП в прошлом году удивительным образом вырос на 2%. Об этом в прошлый понедельник объявило министерство экономики со ссылкой на данные статистического ведомства Росстат", - передает немецкое издание Handelsblatt (перевод - inopressa.ru).

"Ранее ожидался рост в 1,8%, однако тенденция все же указывала на более слабый результат, - отмечает автор статьи Андре Баллен. - Путин на своей ежегодной пресс-конференции говорил о 1,7%, а председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и вовсе пришел в своих расчетах к показателю в 1,5%".

Главной причиной неожиданного статистического роста экономики якобы явилось развитие строительной отрасли. Сообщается, что за год строительство выросло на 5,3%.

"Убедительный результат, если учесть, что строительство стадионов и отелей, развитие инфраструктуры для главного события года, чемпионата мира по футболу 2018 года, вообще-то почти полностью было завершено до прошлого года", - замечает журналист.

Эксперты, продолжает Баллен, сомневаются в правдивости данных. "В некоторые месяцы пересмотр в номинале составляет несколько десятков миллиардов рублей. Такие "досчеты" не объяснить чем-то осмысленным. Похоже на некие статистические фокусы", - прокомментировал ситуацию Игорь Поляков из московского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

"Это далеко не первый случай, когда Росстат задним числом приукрашивает цифры, - указывает Баллен. - По словам бывшего заместителя министра энергетики Владимира Милова, ведомство каждый раз придумывает себе новый метод для того, чтобы получить желаемый результат. Еще в 2016 году изначальное падение ВВП на 0,2% превратилось год спустя в рост на 0,3%".

"Одного не смог устранить Росстат этим статистическим чудом: падающих доходов россиян. Они, даже по официальным данным, сокращаются пятый год подряд".

"Согласно прогнозу, доходы должны были увеличиться на 3,6%, но вместо этого упали на 0,2%, - подчеркивает издание. - Таким образом, обеднение населения продолжается. В последний раз такая тенденция наблюдалась в 1990-е годы. (...) Уровень зарплат упал тогда значительно более резко, однако даже тогда негативная тенденция не сохранялась так долго".

"О том, как объяснить такой дисбаланс между растущей экономикой и падающими доходами, Росстат комментариев не предоставил. Однако, - отмечает Баллен в заключение, - есть одна любопытная деталь: в декабре в отставку ушел руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов, много лет занимавший этот пост. Чудо произошло непосредственно после его ухода".


популярное за неделю

Мнение

Последнее бесстыдство
Последнее бесстыдство Ирина Халип
Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип
Потому что «Крым» – наш
Потому что «Крым» – наш Виталий Портников
Лучший путь к переменам - честные выборы
Лучший путь к переменам - честные выборы Николай Статкевич