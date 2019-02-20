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Набор продуктов для семьи в Венесуэле за месяц подорожал на 242%

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  • 20.02.2019, 8:06
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При этом минимальная зарплата в стране равна $ 5,5 в месяц.

Набор продуктов на месяц для семьи из пяти человек в Венесуэле в январе текущего года подорожал на 242% по сравнению с декабрем 2018 года. Такие данные Центра документирования и социального анализа обнародовала во вторник радиостанция Union Radio.

В денежном выражении продуктовая корзина подорожала со 105 тыс. суверенных боливаров (порядка $ 32) до 360 тыс. суверенных боливаров (около $ 111). Для сравнения, минимальная месячная зарплата в Боливарианской Республике составляет после очередного повышения, случившегося в январе, 18 тыс. суверенных боливаров ($ 5,5).

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. Согласно данным парламента, в январе этого года инфляция в годовом выражении достигла почти 2,7 млн процентов. По итогам 2018 года рост цен в республике достиг почти 1,7 млн процентов.

Согласно оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, из южноамериканской страны уехали уже более 3 млн человек.


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