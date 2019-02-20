Ученые назвали точное количество отжиманий, продлевающее жизнь мужчин 9 20.02.2019, 9:05

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Как выглядит магическое число?

В ходе нового исследования ученые из Гарварда установили связь между определенным количеством отжиманий, сердечным здоровьем и долголетием у мужчин.

Результаты исследования, опубликованные накануне в научном журнале Journal of the American Medical Association, позволили назвать точное количество отжиманий, способствующих продлению жизни и укреплению здоровья сердца, пишет Maxim.

Эксперимент ученых длился 10 лет при участии сотрудников пожарных департаментов в штате Индиана. В результате выяснилось, что у тех участников исследования, которые могли выполнить 40 отжиманий, было значительно больше шансов прожить дольше и не страдать от проблем с сердцем.

В частности, у мужчин, способных отжаться не менее 40 раз, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний был на 96 процентов ниже, чем у тех, кто выполнял менее 10 отжиманий. В свою очередь, у тех мужчин, которые выполняли от 20 до 30 отжиманий, риск возникновения проблем с сердцем был снижен на 75 процентов в сравнении с теми участниками исследования, которые отжимались от 0 до 10 раз.

По мнению ученых, исследование подтверждает, что на сегодняшний день количество отжиманий является эффективным и простейшим методом для оценки состояния здоровья мужчин.