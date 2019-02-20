закрыть
20 февраля 2019, среда, 10:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Ученые назвали точное количество отжиманий, продлевающее жизнь мужчин

9
  • 20.02.2019, 9:05
  • 4,162

Как выглядит магическое число?

В ходе нового исследования ученые из Гарварда установили связь между определенным количеством отжиманий, сердечным здоровьем и долголетием у мужчин.

Результаты исследования, опубликованные накануне в научном журнале Journal of the American Medical Association, позволили назвать точное количество отжиманий, способствующих продлению жизни и укреплению здоровья сердца, пишет Maxim.

Эксперимент ученых длился 10 лет при участии сотрудников пожарных департаментов в штате Индиана. В результате выяснилось, что у тех участников исследования, которые могли выполнить 40 отжиманий, было значительно больше шансов прожить дольше и не страдать от проблем с сердцем.

В частности, у мужчин, способных отжаться не менее 40 раз, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний был на 96 процентов ниже, чем у тех, кто выполнял менее 10 отжиманий. В свою очередь, у тех мужчин, которые выполняли от 20 до 30 отжиманий, риск возникновения проблем с сердцем был снижен на 75 процентов в сравнении с теми участниками исследования, которые отжимались от 0 до 10 раз.

По мнению ученых, исследование подтверждает, что на сегодняшний день количество отжиманий является эффективным и простейшим методом для оценки состояния здоровья мужчин.


популярное за неделю

Мнение

Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь
Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь Павел Северинец
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип