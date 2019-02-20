Германия лидирует в мире по торговому профициту 20.02.2019, 10:07

Наибольшим спросом немецкие товары пользовались в странах ЕС.

Профицит торгового баланса Германии составил 294 млрд долларов (249 млрд евро), сообщает dw.com.

Этот результат стал лучшим в мире и превысил совокупные показатели Японии (173 млрд долларов; 153 млрд евро) и России (116 млрд долларов; 102 млрд евро), занявших соответственно вторую и третью строчки в рейтинге.

Итоги за 2018 год подвел во вторник, 19 февраля, мюнхенский Институт экономических исследований ifo.

В первой половине 2018 года наибольшим спросом немецкие товары пользовались в странах еврозоны, других странах ЕС, а также в США.

Кроме того, росту профицита способствовали доходы от размещенных за границей капиталов. Эксперты отмечают, что Германия по этому показателю опережает другие страны уже третий год подряд.

В то же время, как отмечают эксперты, в сравнении с показателями за предыдущие годы нынешние цифры продемонстрировали определенное снижение. Так, если профицит за 2018-й год оказался на уровне в 7,4 процента ВВП, то в 2017-м он поднимался до отметки в 7,9 процента, в 2016-м - до 8,5 процента. Четыре же года назад доля от ВВП была максимальной - 8,9 процента.